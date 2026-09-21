Deyverson contribuye a la remontada de Liga de Quito ante Católica en Ecuador

Guardar

Guayaquil (Ecuador), 20 sep (EFE).- El delantero brasileño Deyverson marcó este domingo uno de los goles con los que Liga Deportiva Universitaria de Quito remontó y venció por 2-1 a Universidad Católica en el inicio del hexagonal de la Liga Pro de Ecuador, del que saldrá el campeón del año y se definirán las plazas para los torneos internacionales de 2027.

Universidad Católica mostró un buen funcionamiento durante el primer tiempo y encontró el premio con un gol del panameño José Fajardo, pero Liga de Quito reaccionó tras el descanso, encerró a su rival en su propia área y consiguió dar la vuelta al marcador.

PUBLICIDAD

Deyverson aprovechó un preciso centro de Yerlin Quiñónez para igualar el partido con un remate de cabeza.

Poco después, Quiñónez recibió una asistencia de Alexander Alvarado y, con un remate de primera intención, anotó el tanto del triunfo.

La Católica quedó tercera, con 51 puntos, por detrás de Macará, segundo con 54, e Independiente del Valle, líder con 74.

El equipo del Valle difirió su partido de este lunes contra Barcelona, por la convocatoria de Jordy Alcívar a la selección de Ecuador, Aldair Quintana a la de Colombia y Hugo Quintana a la de Paraguay.

Liga de Quito, que sumó tres puntos con la victoria, quedó penúltimo del hexagonal con 49 unidades, mientras Barcelona ocupa el último puesto, con 44.

En el hexagonal en el que los equipos compiten por no descender hubo un doble empate, mientras que el partido entre el colista del torneo, el Manta, contra el Orense se disputará este lunes.

Mushuc Runa empató 1-1 en su visita a Deportivo Cuenca y se mantiene como líder del hexagonal, con 39 puntos.

El conjunto cuencano se adelantó en el primer tiempo por medio del defensa Eddie Guevara, pero Renzo Tufiño consiguió el empate para el visitante en los minutos finales.

Técnico Universitario, que suma 33 puntos, también igualó 1-1 como local con Delfín, penúltimo con 29. Bagner Delgado adelantó al conjunto universitario y el goleador argentino Franco Ayunta empató de penalti para Delfín. EFE