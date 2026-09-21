Prensa estatal china califica de "constructivas" las negociaciones comerciales con EE.UU.

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Pekín, 21 sep (EFE).- La prensa estatal de China calificó este lunes de "sincero, profundo y constructivo" el diálogo económico y comercial mantenido en Nueva York entre el viceprimer ministro chino, He Lifeng, y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en la antesala de la prevista visita del mandatario asiático Xi Jinping a Washington.

He, responsable chino de la negociación económica con Washington, se reunió el domingo, hora local estadounidense, con Bessent para abordar la aplicación de los consensos alcanzados en rondas anteriores, el comercio y la inversión bilateral, y otros asuntos económicos de interés común, informó la agencia estatal Xinhua.

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Xinhua señaló que ambas partes mantuvieron las conversaciones sobre la base del "respeto mutuo, coexistencia pacífica y cooperación mutuamente beneficiosa", fórmulas habituales de Pekín para enmarcar la relación con Washington.

El despacho añadió que las delegaciones también celebraron un diálogo sobre cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial (IA), sin dar más detalles al respecto, en un momento de desavenencias entre ambas potencias en torno a la regulación de los riesgos de dicha tecnología.

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En declaraciones a los medios desde Nueva York, Bessent aseguró que el extenso diálogo, que se desarrolló en la sede de JPMorgan Chase en Manhattan, fue "muy exitoso" y que los contactos sobre la IA seguirán para evitar amenazas con los modelos más avanzados.

El tema de la seguridad en el desarrollo de la IA se ha puesto en el centro de la relación bilateral por la posibilidad de que los modelos más avanzados puedan escapar del control humano y realizar ataques cibernéticos, después de que varias pruebas de modelos de Anthropic, OpenAI, Google o Meta escaparan de los entornos de prueba y atacaran otras empresas.

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Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, Pekín ha descrito ya varias rondas de conversaciones con Washington como "constructivas" o "francas", incluso cuando las negociaciones seguían condicionadas por disputas sobre aranceles, controles tecnológicos, tierras raras, compras agrícolas y acceso a mercados.

Bessent había publicado en la red social X una fotografía estrechando la mano de He en Nueva York y afirmó que ambos continuaban las conversaciones sobre la relación económica y comercial bilateral antes de la cumbre entre Trump y Xi en Washington.

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La cita llega con la tregua comercial pactada en la ciudad surcoreana de Busan en octubre de 2025 cerca de su vencimiento, previsto para el 10 de noviembre, y con la visita de Xi a Estados Unidos anunciada por Washington para los días 23 a 25 de septiembre, si bien Pekín todavía no ha confirmado oficialmente el viaje del mandatario. EFE