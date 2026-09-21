La rama de Al Qaeda en el Sahel reivindica un doble ataque contra el Ejército de Malí y el Africa Corps ruso

23/08/2026 Imagen de archivo de un mercenario ruso del Africa Corps en Malí POLITICA MALÍ AFRICA INTERNACIONAL THE AFRICAN CORPS / X

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El Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), rama de la organización terrorista Al Qaeda en el Sahel, ha reivindicado este domingo un doble ataque contra las Fuerzas Armadas de Malí en una base militar en Sévaré y un cuartel en Kona --ambas localidades situadas en el centro del país, a orillas del río Níger--, en el que han asegurado haber causado "grandes pérdidas" en las fuerzas aéreas estatales y "bajas y heridos" en el Ejército maliense y el grupo paramilitar ruso Africa Corps.

El JNIM ha reivindicado en un comunicado ataques contra "bastiones enemigos en operaciones a gran escala que han infligido grandes pérdidas materiales al sistema de la Fuerza Aérea, en represalia por las miles de víctimas injusta y brutalmente asesinadas por misiles de drones turcos y aviones de guerra rusos que han derramado sangre inocente".

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En concreto, el grupo yihadista ha asegurado haber alcanzado "mediante fuego de mortero y artillería autopropulsada (...) cuatro drones Bayraktar TB2 y Akinci, así como varios helicópteros de ataque". Además, reza la nota, sus integrantes "han destruido la torre de control de la red de drones y el radar en la base aérea de Sévaré".

En el marco de estos ataques, el JNIM ha asegurado que tanto las Fuerzas Armadas de Malí como el Africa Corps han sufrido "bajas y heridos", "incluido un capitán" del grupo paramilitar ruso, tanto en la base de Sévaré como en el cuartel de Kona atacados.

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