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Huawei Digital Power presenta en IDEE 2026 soluciones para múltiples escenarios basadas en la formación de redes y la inteligencia artificial

PR Newswire

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SHANGHÁI, 20 de septiembre de 2026

SHANGHÁI, 20 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- La 4.ª Exposición Internacional de Energía Digital (IDEE 2026) se celebró del 15 al 17 de septiembre. En IDEE 2026, Huawei Digital Power presentó sus últimas soluciones de formación de red + IA en aplicaciones de energías renovables, bajo el lema "Aprovechar al máximo cada rayo de sol, llevar la energía donde no llega". La empresa presentó sus soluciones para empresas de servicios públicos, sistemas de almacenamiento de energía (ESS) para la formación de red, microrredes inteligentes, energía verde para el sector comercial e industrial (C&I), recarga ultrarrápida y centros de datos con inteligencia artificial (AIDC) interactivos con la red.

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Servicios públicos: La estabilidad de formación de red se une a la IA de ciclo de vida completo

La FusionSolar9.0 Utility PV Solution de Huawei presentó la primera solución de 1000 VCA del sector, el primer inversor de cadena con capacidad de formación de red del sector y la subestación de transformadores inteligentes de 11 MW más grande del sector. Esta solución mejora aún más las capacidades de las grandes plantas de energía renovable en cuanto a índice de rendimiento, compatibilidad con la red eléctrica y gestión inteligente de la explotación y el mantenimiento (O&M).

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Este innovador inversor inteligente de cadena cuenta con funciones de detección de la red eléctrica y amortiguación de oscilaciones. En lo que respecta a la inteligencia artificial, el FusionSolar Agent se basa en el modelo de colaboración entre dispositivos, perímetro y nube. Esto ayuda a los clientes a hacer frente a los retos que plantea la liberalización del mercado eléctrico y a obtener mayores beneficios generales. El 10 de septiembre de 2026, la solución Smart I-V Curve Diagnosis de Huawei superó con éxito la prueba L5 —el nivel más alto de certificación— del Centro General de Certificación de China, convirtiéndose en la primera solución del sector en obtener esta certificación.

Sistemas de almacenamiento de energía (ESS) que contribuyen a la formación de la red: estabilización de las redes y mejora de las capacidades de funcionamiento inteligente

Huawei ha desarrollado seis capacidades de formación de red a nivel de central eléctrica, entre las que se incluyen el soporte de capacidad de cortocircuito, la respuesta de inercia, la amortiguación de oscilaciones de banda ancha, la regulación de frecuencia primaria, el arranque en negro y la conmutación fluida entre la red y fuera de ella. Estas capacidades garantizan una formación estable de la red para toda la central, en todas las condiciones de funcionamiento y en todo momento.

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Huawei presentó su Smart String Grid Forming ESS Solution de nueva generación. La solución cuenta con la primera arquitectura de cadenas inteligentes de 1000 VCA del sector, una arquitectura de barras colectoras pasantes y tecnología de formación de red a nivel de planta. Admite una tensión de 1000 VCA y la configuración óptima del sector de 12,5 MW/50 MWh, lo que mejora el ratio de rendimiento y la eficiencia de suministro, al tiempo que potencia aún más el potencial de ingresos a lo largo de todo el ciclo de vida. Además, la solución ofrece un soporte digital más preciso para el comercio de electricidad basado en la plataforma de gemelo digital y crea un sistema de garantía de seguridad que abarca todo el ciclo de vida, desde la célula hasta la red.

Microrred inteligente: equilibrio entre un suministro eléctrico estable y un uso eficiente de la energía

La solución de microrred inteligente de Huawei destaca por su alta calidad y eficiencia, su capacidad para formar una red estable y un costo nivelado de la electricidad (LCOE) más bajo, y se ha implementado en numerosas zonas de todo el mundo que carecen de suministro eléctrico o en las que este es insuficiente.

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Admite adaptación a red fuerte y débil, conmutación entre PQ y VSG, y funcionamiento en modo VSG completo. El tiempo de conmutación entre la red y fuera de la red a media tensión es de 40 ms. Además, admite un rango de SOC para la formación de red del 5 % al 98 % y el funcionamiento en paralelo de múltiples fuentes de tensión con el sistema de almacenamiento de energía (ESS) y los grupos electrógenos. Esto mejora aún más la flexibilidad de configuración del sistema y la eficiencia energética, al tiempo que garantiza un suministro eléctrico estable.

Energía verde para el sector comercial e industrial (C&I): la formación de redes potencia el valor de la sinergia entre generación, red, carga y almacenamiento

La C&I One-Fits-All Solution está diseñada para diversos escenarios, entre los que se incluyen: solo fotovoltaica, solo ESS, fotovoltaica + ESS, cargador + ESS y central eléctrica virtual (VPP). Huawei también compartió sus prácticas de implementación a nivel mundial de esta solución.

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En cuanto al almacenamiento de energía, Huawei presentó su 241 kWh series C&I Hybrid Cooling Grid Forming ESS Solution. Este producto mejora el modo de refrigeración único tradicional y lo convierte en un modo de refrigeración híbrido inteligente gracias a una innovadora arquitectura de gestión térmica. Además, incorpora la innovadora tecnología "pack-level optimization 2.0". El producto alcanza una eficiencia de ciclo completo (RTE) del 91,8 % y una profundidad de descarga (DOD) del 100 %, lo que supera la media del sector.

Huawei FusionCharge: PV + ESS + cargadores con IA para redes de carga ultrarrápida en todos los escenarios

Huawei FusionCharge integra sistemas fotovoltaicos (PV), de almacenamiento de energía (ESS) y cargadores en una microrred inteligente para vehículos de pasajeros y comerciales. Su sistema, desarrollado por la propia empresa, cuenta con protección dual de la red y de los dispositivos, refrigeración por aire y líquido, y programación basada en inteligencia artificial que aumenta los ingresos de la estación en más de un 15 %. En colaboración con socios de los sectores de la logística, el entorno urbano y las autopistas, Huawei tiene como objetivo crear una red de recarga ultrarrápida que sea eficiente, compatible con la red eléctrica y fácil de usar.

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AIDC interactivo con la red: "3+1" redefine la infraestructura de cómputo

Aprovechando las innovaciones "3+1", Huawei desarrolla el sistema de AIDC interactivo con la red, que es fiable, eficiente desde el punto de vista energético, de rápida implementación y amigable con la red, con el fin de maximizar el número de tokens por vatio.

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Huawei redefine el suministro eléctrico y la gestión térmica en el ámbito de AIDC combinando una arquitectura de potencia MIMO —que incluye un SAI y un ESS amigables con la red eléctrica— con un sistema de refrigeración líquida de nivel megavatio basado en inteligencia artificial. Además, la inteligencia artificial potencia los centros de datos a lo largo de todo su ciclo de vida, garantizando una visibilidad completa de la red, fiabilidad y una gestión y mantenimiento (O&M) eficientes.

Huawei Digital Power da prioridad a la calidad en toda la cadena mediante rigurosos procesos de I+D, suministro, fabricación y servicio. Los productos de Huawei, que han demostrado su eficacia a nivel mundial en entornos extremos, como el frío extremo y las grandes altitudes, ofrecen de forma constante un rendimiento que supera las expectativas.

Huawei Digital Power impulsará la innovación a través de la alta calidad, ofrecerá un valor fiable a largo plazo a los clientes y colaborará con el sector para elevar los estándares de calidad y alcanzar la excelencia.

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FUENTE Huawei Digital Power