Siete grupos armados opositores forman en Etiopía una coalición contra el Gobierno federal

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Nairobi, 20 sep (EFE).- Siete grupos armados y de oposición anunciaron este domingo la creación de una coalición con el objetivo de derrocar al Gobierno federal del primer ministro, Abiy Ahmed, y establecer un Ejecutivo de transición inclusivo.

El anuncio se hizo mediante una declaración leída en directo en Tigrai TV (televisión pública de la región norteña de Tigré) por el presidente del Movimiento Nacional Amhara Fano (AFNM), Zemene Kassie, según reportaron medios locales.

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La coalición está integrada por el AFNM, el Ejército de Liberación Oromo (OLA), el Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT), el Frente de Liberación Nacional de Ogadén (ONLF), el Frente Revolucionario de Unidad Nacional Afar, el Movimiento de Liberación del Pueblo de Benishangul y el Movimiento Democrático del Pueblo Gumuz.

En su comunicado, la recién creada Coalición para la Supervivencia tildó al Gobierno de "régimen dictatorial personalista y genocida", que había provocado "guerra, genocidio y destrucción", empujando a Etiopía hacia una "desintegración total".

La alianza señaló que su objetivo político inmediato, tras el "derrocamiento" del Gobierno, sería establecer un Ejecutivo de transición inclusivo regido por una Carta de Transición.

Asimismo, marcó dos objetivos principales para esa transición: poner fin a los conflictos armados y abordar las crisis de seguridad, humanitaria, social y económica de Etiopía; y convocar un "diálogo constitucional popular genuino, fiable, inclusivo y participativo" para tratar cuestiones nacionales de gran relevancia mediante la participación directa de la población.

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Etiopía todavía se recupera de la guerra civil que asoló la región de Tigré de noviembre de 2020 a noviembre de 2022, enfrentando a los rebeldes del (FLPT) con el Ejército federal, apoyado por milicias locales afines y tropas eritreas.

Al menos 600.000 personas murieron en la guerra, según el mediador de la Unión Africana (UA) en la contienda, el expresidente nigeriano Olusegun Obasanjo.

Tras dos años de conflicto, ambas partes firmaron en noviembre de 2022 en Sudáfrica un acuerdo de paz auspiciado por la UA, que permitió la entrada progresiva de ayuda a la región, donde la ONU había denunciado un "bloqueo humanitario de facto" durante la guerra.

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El país también afronta desafíos como el de la región de Oromía, que ocupa casi un tercio del territorio nacional, donde las fuerzas federales combaten al Ejército de Liberación Oromo, catalogado en 2021 como grupo terrorista por el Gobierno etíope.

En el poder desde 2018, el primer ministro Abiy, que pertenece a la etnia mayoritaria oromo, ha recibido críticas por no solucionar las tensiones étnicas que históricamente han ocasionado olas de violencia en el país. EFE