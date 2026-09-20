Chile lamenta la eliminación en una serie "muy dura" ante España

Guardar

Santiago de Chile, 20 sep (EFE).- La dupla del equipo de Chile de Copa Davis integrada por Alejandro Tabilo y Tomás Barrios lamentó este domingo la eliminación ante España en una serie "muy dura", jugada en Santiago, para clasificar al Final 8 en Bolonia (Italia), en noviembre próximo.

"Es una serie muy dura que por ahora va a doler mucho por mucho tiempo, pero tengo esperanza que la próxima serie va a ser mejor", aseguró Tabilo en conferencia de prensa.

PUBLICIDAD

El tenista chileno que el sábado también cayó en sencillos ante el debutante Daniel Mérida por 7-5, 3-6 y 3-6, se mostró golpeado anímicamente por su desempeño.

"Muy triste, obviamente quería aportar muchísimo más para el equipo. Era una serie que tenía mucha ilusión de hace muchos meses esperando este fin de semana. A veces salen las cosas así, en febrero vamos a tener otra oportunidad y ojalá ahí hacer una mejor actuación", dijo.

PUBLICIDAD

Tabilo descartó que esa derrota haya influido en el resultado de dobles, de este domingo, ante la pareja española de Jaume Munar y Pedro Martínez en la que cayeron por 0-6, 3-6, perdiendo 11 juegos consecutivos antes de intentar una reacción en el segundo set.

"Por mi parte estaba con mucha esperanza para hoy día. Todos nos despertamos con muchas ganas de hacer algo grande, no espere que estuvieran así de sólidos. Jugaron en un gran nivel y sí dolió mucho la derrota de ayer, pero es parte de, nos pasa tener que dar vuelta a la página y estaba listo para hoy día, pero no pensé que iba a ser así el partido", explicó.

PUBLICIDAD

Barrios, por su parte, comentó que "es una pena con este marcador, sobre todo por lo que estaba apoyando la gente. No estuvimos al nivel y es complicado jugar así en tu casa".

El chileno añadió que "lo más complicado fue ver cómo la gente nos estaba apoyando y claramente no estaba compitiendo a la altura. Al final empezamos a jugar mejor y ganar más games, pero no se terminó dando. Era difícil apoyarnos y la gente se comportó en muy buena forma". EFE

PUBLICIDAD

(video)