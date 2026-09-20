VÍDEO: Merz reconoce el "desastre" de la CDU en Mecklemburgo-Pomerania Occidental pero promete seguir las reformas

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El canciller alemán, Friedrich Merz, ha reconocido el "desastre" del resultado obtenido por su partido, la Unión Demócrata Cristiana (CDU) en las elecciones de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, pero ha prometido seguir adelante con su contestado programa de reformas políticas.

"No podemos suavizar el resultado en Mecklemburgo-Pomerania Occidental. Es un desastre", ha afirmado Merz en una comparecencia pública tras conocerse las encuestas a pie de urna en esta región alemana, en la que la CDU corre el riesgo de quedarse sin representación parlamentaria.

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"La CDU ha luchado, pero al final ha sido derrotada claramente por la polarización entre el SPD (Partido Socialdemócrata de Alemania) y AfD", Alternativa para Alemania, ha argumentado.

Para Merz Mecklemburgo-Pomerania Occidental se ha convertido en "un estado muy complicado". "Nuestra economía está en medio de una profunda agitación y el tono y las interacciones en nuestra sociedad son más duras y menos reconciliables", ha planteado.

Merz ha advertido del "hundimiento" de la "confianza en las instituciones" resultado de un "ataque activo de partidos radicales de izquierda y derecha". "En Alemania y en toda Europa tenemos que repensar de raíz la libertad, la seguridad del día a día, la paz y nuestras propias fortalezas y debilidades", ha propuesto antes de alertar de "amenazas muy concretas".

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El canciller ha expresado su "intención" de "sacar nuestro país adelante" porque "hay reformas que no se pueden posponer". "Estoy firmemente convencido de que el éxito de nuestras reformas no solo mejora nuestra coexistencia, sino nuestro autoconcepto y nuestra imagen en el exterior. Alemania puede cambiar", ha propuesto. Pero para ese cambio es necesario "fortaleza de carácter, firmeza y paciencia" y ha pedido también "tiempo".

"Nuestro país tienen que ser otra vez la tierra de los nuevos comienzos", ha apelado antes de mencionar el "ascensor social" y la "prosperidad" a la que también deben tener acceso los jóvenes, "especialmente los jóvenes".

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