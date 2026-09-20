AMP. José Mourinho: "Son dos rojas claras, mi enhorabuena al Comité Técnico de Árbitros"

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El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, ha afirmado que "son dos tarjetas rojas claras" las entradas de Cristian Romero y de Kang-in Lee que en el derbi ante el Atlético han tenido menor sanción por parte de Ortiz Arias en el campo, quien a su juicio "ha hecho partidos pequeñitos", y por parte de Trujillo Suárez desde el VAR, quien para él "tiene una larga historia" negativa hacia los merengues.

"Podemos ahorrarnos la conferencia de prensa porque la historia del partido está aquí", comenzó Mourinho este domingo su rueda de prensa en el Riyadh Air Metropolitano, enseñando dos fotografías con los golpes de 'Cuti' Romero a Jude Bellingham y de Kang-in a Fede Valverde durante la primera parte de un partido que acabó 2-1 a favor de los colchoneros.

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"Son dos tarjetas rojas claras. Las dificultades que hemos tenido después 11 vs 10... pues podemos imaginar lo que serían 50 minutos 11 vs 9. Por tanto, me tengo que limitar a abrazar a mis jugadores, que lo han dado todo, que han hecho un primer tiempo de gran clase, de gran personalidad y para poder perfectamente ganar el segundo tiempo", dijo.

"Quien tiene que estar feliz, obviamente la gente del Atlético porque se llevan los tres puntos; y quien tiene que estar muy feliz es el comité de designación arbitral porque ha sido todo muy extraño. La primera cosa es que una semana antes del partido ya se sabe quién es el árbitro, cuando según me dicen es 24 horas antes", recordó el portugués.

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"Ponen a un árbitro que tiene 41 años y no tiene internacionalidades, será porque no es un gran árbitro. Después, el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión, que es una presión que aquí llamamos 'la presión de los años 80', que ya se ve muy poco a día de hoy. Y después, el señor Trujillo, que ha sido el del VAR, lo ha llamado para la primera roja y pienso que no le ha llamado para la segunda, que es todavía más grave que la primera. Este señor Trujillo tiene una historia muy completa como VAR en los partidos del Real Madrid", subrayó Mourinho.

"Sin ir más lejos, la temporada pasada, con la Real Sociedad en la Copa, Osasuna, Girona, etc. Es un VAR que tiene mucha historia. Del pobre árbitro puedes decir 'sin experiencia, sin dimensión para venir a un derbi', pero para este señor no hay presión porque ahí en Las Rozas no hay presión, o hay presión y nosotros no sabemos. Me gustaría mucho salir de aquí sin tener que hablar de esto", continuó en su lamento.

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"Ya estoy aquí desde hace tres meses y pienso que vosotros ya habéis entendido que no estoy mucho en esta dirección. Pero dos rojas contra el Elche y después ganamos, dos rojas hoy... es un poco más difícil. Y esta combinación de un árbitro, pobre árbitro, que solo ha hecho partidos pequeñitos y el señor VAR, que tiene una larga historia... pues mi enhorabuena al comité de designación arbitral", sentenció Mourinho en alusión al Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la RFEF.

Luego valoró la expulsión de Dean Huijsen por su penalti que acarreó el 1-0. "Me dicen en el vestuario que la falta se inicia fuera del área. Si es así: falta, expulsión y 0-0; si es dentro: es penalti y, si hay una actitud obvia de empujar, de tirar la camiseta, en ese caso sí sería expulsión. En el primer tiempo estamos hablando de un derbi de 11 vs 9. En el segundo tiempo ha sido 11 vs 10 y se han visto las dificultades, se ha visto que los jugadores han tenido que dar todo lo que tenían para poder competir. Pues imagínense 11 vs 9; no hay milagros en fútbol, 11 vs 9 podemos imaginar cómo acabaría", elucubró el entrenador merengue.

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"Obviamente queremos estar primeros y no queremos estar segundos, ni terceros, ni cuartos ni quintos. Y queremos tener más puntos de los que tenemos, obvio, pero en condiciones normales. Esto no es cómo se inicia, es cómo termina en condiciones normales. Estamos hablando de finales de septiembre, cuando tenemos aún tanto por jugar", prolongó su discurso.

Además, advirtió "cosas que se han visto en las últimas semanas en este estadio". "El gol anulado a Osasuna es para reír, el penalti en San Sebastián es para reír, el penalti del Barcelona es para reír, la no expulsión contra el Athletic de Bilbao con este señor que ha sido muy simpático con un chico que es un gran jugador... Son todas cosas acumuladas y yo pensaba que encontraba una Liga diferente a la Liga que dejé. Me han dicho que no y me han explicado por qué no era diferente de la Liga que dejé aquí años atrás", aludió a José Mª Enríquez Negreira.

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"Pero ahí vamos, vamos a luchar y ahora los chicos se van tristes obviamente, pero se van tristes con un abrazo de su entrenador porque respeto mucho lo que ellos sienten en el campo, respeto mucho que no es fácil estar en el campo como estaban ellos. Si queremos recordar las dos expulsiones del Elche, no; pero al primer minuto la amarilla a Diomande. Lo que nuestros jugadores sienten en el campo no es normal", apuntó.

"Me gustó mi equipo desde el primer minuto, mucho, y en el segundo tiempo obviamente muy muy muy difícil. Muy difícil tener balón, muy difícil parar la posesión del balón de un buen equipo y con un jugador más. Pero me gustó el orgullo, me gustó la determinación y es un buen 'feeling' para mí no estar decepcionado por mis jugadores y no tener nada que reprochar. Dentro de lo negativo del resultado, es un 'feeling' positivo para mí", se sinceró 'Mou' entre tanta crítica.

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"Si nos dejan en paz y tranquilos y nos dejan competir en igualdad de circunstancias con todos, falta mucho. No quiero ir lejos y decir yo que estaba preparado. No quiero pensar en eso. Quiero pensar que simplemente se han equivocado, como un entrenador se equivoca y como un jugador se equivoca. Quiero pensar que el comité arbitral se equivoca. Pobre gente, se han equivocado. Yo he metido a uno de 41 años que nunca ha estado en una situación como ésta y a otro que tiene un historial muy rico en contra del Real Madrid. Se han equivocado", reiteró el técnico blanco.

"¿Que si la Liga está manchada por el 'caso Negreira'? Negreira no está, ¿no? Ah. Si no está, no está manchada por Negreira. Si es que ya no está", acabó el entrenador del Real Madrid su larga rueda de prensa.

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