El partido del Kremlin gana legislativas con el 57,5 % de votos, según primeros resultados

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Moscú, 20 sep (EFE).- El partido del Kremlin, Rusia Unida (RU), ganó las elecciones legislativas celebradas durante los últimos tres días en este país con el 57,54 % de los votos, según los primeros resultados oficiales publicados el domingo.

La formación oficialista, cuya campaña fue encabezada por el presidente ruso, Vladímir Putin, obtuvo ese resultado por listas de partidos, que otorgan la mitad (250) de los escaños de la Duma o cámara de diputados (450).

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Según la Comisión Electoral Central (CEC), que ha escrutado el 13,88 % de los sufragios, el Partido Comunista de Rusia es el segundo más votado con el 13,67 % de los votos.

Les siguen los ultranacionalistas del Partido Liberal Democrático de Rusia con el 9,27 % y los liberales de Nueva Gente con 7,96 %. Finalmente, Rusia Justa accedió al arco parlamentario como quinta formación con un 5,16 %.

Nada más conocerse los primeros resultados, el líder de RU, Dmitri Medvédev, aseguró que "los ciudadanos de nuestro país mantienen la confianza en la principal fuerza política".

Mientras, el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, se mostró convencido de que el rumbo diplomático del país no cambiará tras los primeros comicios legislativos de la guerra.

El único partido pacifista de Rusia, Yábloko, excluido por listas de partidos, denunció numerosas irregularidades, en particular relacionadas con la imposibilidad de muchos rusos de votar con papeletas y la obligación de hacerlo de manera telemática, un instrumento de fraude, según la oposición.

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La oposición en el exilio había pedido a los rusos opuestos a la guerra que apoyaran a Yábloko por circunscripciones electorales y a cualquier partido que restara escaños a Rusia Unida por listas. EFE

(Foto)(Vídeo)