Susana Molina defiende a Anabel Pantoja y habla de su deseo de ampliar familia: "No tiene una vida de cuento de hadas"

18/09/2026 Susana Molina defiende a Anabel Pantoja y habla de su deseo de ampliar familia EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Anabel Pantoja está atravesando uno de los cambios más importantes de su vida. Después de siete años instalada en Canarias, la sobrina de Isabel Pantoja ha regresado a Sevilla junto a su hija Alma con el objetivo de estar más cerca de su familia y de su pareja, David Rodríguez. Una decisión meditada que, sin embargo, no está siendo sencilla para ella: la propia Anabel ha reconocido que echa de menos las islas y que todas las noches llora mientras se adapta a su nueva vida.

Una situación que su íntima amiga Susana Molina comprende perfectamente y sobre la que ha querido pronunciarse, defendiendo además la naturalidad con la que la influencer siempre ha mostrado sus emociones. "Bueno, creo que ella siempre ha sido muy transparente con cómo se siente. Siempre lo cuenta y no vende una vida idílica que no es. Yo creo que ella, justamente, jamás te va a sorprender si dice estoy mal o estoy bien porque siempre lo cuenta. Y está como dijo, pues no tiene una vida de cuento de hadas, como todo el mundo tiene sus cosas, pero cuando está contenta pues lo sube y cuando está triste pues también lo sube", ha explicado.

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La que fuera ganadora de 'Gran Hermano 14' también ha hablado desde su propia experiencia sobre la adaptación a Canarias, asegurando que entiende perfectamente que a su amiga le esté costando dejar atrás el que ha sido su hogar durante tantos años. "Es que sí, yo lo entiendo. Las primeras veces que fui dije que te entiendo perfectamente porque al principio me parecía una locura. Pero la gente, sus amigos de allí son maravillosos, el clima, su casa, todo, todo, yo la entiendo que le esté costando se adaptará, pero es normal", ha reconocido.

Además, ha defendido la forma de ser de Anabel frente a quienes cuestionan sus reacciones ante la prensa y ha puesto el foco en que no intenta esconder cómo se siente. "Yo, bueno, no sé, transparente. Creo que se le nota en la cara, que no puede disimular. Y creo que eso que es transparente, que no hace un papel, que no va de maja. Si ese día no le apetece hablar con la prensa y le está molestando porque se está grabando la puerta de su casa o porque tal, no te va a hacer un papel de qué bien. Lo que pasa es que hay gente que disimula mejor y hay gente que disimula peor. Y ella pues es lo que ves", ha asegurado.

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En este sentido, Susana ha dejado claro que entiende que no le resulte agradable encontrarse con cámaras en la puerta de su domicilio: "Pero ya te digo yo que a ninguna celebrity que tú ves por la calle, le persigues la puerta de su casa, a ninguna le hace gracia. Lo que pasa es que ella pues pone mala cara, porque le da igual".

Más allá de su amistad y de la situación que atraviesa su amiga, la influencer también ha sorprendido al hablar de sus propios planes personales y ha desvelado que tanto ella como su pareja han pensado en ampliar la familia. "Sí, sí, lo hemos pensado, lo hemos pensado, claro. Bueno, claro no, podría ser que no, pero sí, sí", ha confesado. Una posibilidad que contempla pese a encontrarse ya en los 36 años: "Sí, tampoco tanto, porque tengo 36 años, pero sí, sí".

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