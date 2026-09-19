Teherán advierte de que las acciones de EEUU e Israel podrían llevar a Irán a abandonar el TNP

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El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Mohsen Rezaei, ha advertido este sábado de que las acciones de Estados Unidos e Israel podrían provocar que Teherán se replanteara su pertenencia al Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).

"Aún estamos totalmente alineados con la fatua (edicto religioso) del líder supremo y no hemos modificado nuestra doctrina nuclear, pero no sabemos qué pasará en el futuro. Depende del comportamiento de Washington", ha afirmado Rezaei en declaraciones a la televisión panárabe Al Yazira.

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En cuanto al conflicto bélico con Estados Unidos, Rezaei ha explicado que han trasladado a la Administración Trump las condiciones para parar la guerra a través de los países mediadores, Qatar y Pakistán, y esperan una respuesta al respecto.

Esas condiciones son el fin de la guerra en todos los frentes, la liberación de los fondos embargados y el levantamiento del bloqueo naval, ha indicado. "A Washington le interesa aceptar nuestras condiciones para terminar la guerra", ha argumentado.

En cualquier caso, ha subrayado que "conocemos las debilidades de las fuerzas militares estadounidenses y estamos más preparados que nunca para contrarrestar sus ataques aéreos".

"Irán ha cambiado de estrategia frente a Estados Unidos después de que se retiraran del memorándum de entendimiento: si nos atacan, atacaremos las bases e intereses estadounidenses en la región", ha planteado.

También ha manifestado el deseo de Irán de que "termine la guerra entre Arabia Saudí y Yemen", en referencia a los rebeldes hutíes aliados de Irán enfrentados a las fuerzas del Gobierno yemení reconocido por la comunidad internacional y apoyado por Riad. "Y creo que los yemeníes también quieren un acuerdo con Arabia Saudí", ha apuntado.

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En la entrevista, Rezai ha revelado que han realizado recientemente pruebas de un misil antibuque cerca de un portaaeronaves estadounidense.