Agencias

Al menos once heridos, incluidos dos niños, a causa de un ataque ucraniano contra un autobús en Donetsk

Imagen R2O7V2QN6BHHPI4W6CFRF6NRTY
Guardar

Al menos once personas, entre ellas dos niños, han resultado heridas a causa de un ataque ucraniano con drones contra un autobús mientras circulaba por la ciudad de Górlovka, sobre la región ucraniana de Donetsk, bajo control ruso, según han denunciado las autoridades.

El alcalde de la localidad, Ivan Prijodko, ha señalado en sus redes sociales que las víctimas presentan heridas de "distinto grado de gravedad" y que entre ellas se encuentran un niño y una niña de unos diez años de edad.

PUBLICIDAD

El ataque, perpetrado por "terroristas ucranianos", ha tenido lugar en el distrito de Nikitovski, ha precisado el regidor.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

0-0. El Athletic desaprovecha un penalti y cede un empate con el Alavés

Infobae

El voto electrónico despierta muchas dudas en segunda jornada electoral en Rusia

Infobae

Cuba rechaza vínculos con una red criminal rusa en EE.UU. tras acusación de Washington

Infobae

El Real Madrid se proclama campeón de la Copa Intercontinental Sub-20 tras ganar 3-1 al Santiago Wanderers

El Real Madrid se proclama campeón de la Copa Intercontinental Sub-20 tras ganar 3-1 al Santiago Wanderers

Perú firma un acuerdo con la OEA sobre inmunidad a observadores electorales

Infobae