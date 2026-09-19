Al menos once heridos, incluidos dos niños, a causa de un ataque ucraniano contra un autobús en Donetsk

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Al menos once personas, entre ellas dos niños, han resultado heridas a causa de un ataque ucraniano con drones contra un autobús mientras circulaba por la ciudad de Górlovka, sobre la región ucraniana de Donetsk, bajo control ruso, según han denunciado las autoridades.

El alcalde de la localidad, Ivan Prijodko, ha señalado en sus redes sociales que las víctimas presentan heridas de "distinto grado de gravedad" y que entre ellas se encuentran un niño y una niña de unos diez años de edad.

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El ataque, perpetrado por "terroristas ucranianos", ha tenido lugar en el distrito de Nikitovski, ha precisado el regidor.