El primer ministro luso reivindica la situación económica de Portugal frente a España

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Lisboa, 19 sep (EFE).- El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, reivindicó este sábado la situación ecónomica del país frente a la de España, incluidas las medidas anticrisis adoptadas por su Gobierno, y dijo que "no las cambiaría por las del otro lado de la frontera".

"(Portugal) es un país que no cambiaría por el que está al otro lado de la frontera, porque en Portugal tenemos una situación económica financiera que, en general, según todos los indicadores, es más favorable; y eso no lo cambiaría por nada", respondió el jefe del Ejecutivo a una pregunta sobre la situación en ambos países ibéricos.

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Montenegro participó este sábado en un homenaje a los antiguos ministros Couto dos Santos y Oliveira Martins en la localidad de Esposende.

"Les pregunto a ustedes -continuó-, a los ciudadanos del otro lado de la frontera: ¿qué opinan sobre la fiscalidad de los ingresos del trabajo al otro lado? ¿Qué opinan sobre la fiscalidad de los ingresos de las empresas? ¿Qué opinan sobre la perspectiva de tener que pagar la deuda y el déficit que están acumulando? Y con esto no pretendo entrar en una polémica con mi colega del otro lado", dijo en referencia al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

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Las políticas adoptadas por el Gobierno español han sido comentadas en los últimos días en Portugal debido al encarecimiento del coste de vida por la crisis en Oriente Medio, que ha provocado el incremento de los precios del combustible.

La inflación interanual en agosto fue del 3,3 % en Portugal y del 4,3 % en España.

El Ejecutivo de centroderecha de Montenegro anunció el jueves un nuevo paquete de medidas que incluía una nueva rebaja fiscal y un complemento extraordinario de entre 100 y 200 euros para unos dos millones de pensionistas, un paquete que la oposición ha considerado insuficiente.

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El paquete incluye, asimismo, una ayuda de diez céntimos por litro de gasóleo para el transporte de mercancías y pasajeros, los taxis, las instituciones privadas de solidaridad social y las asociaciones humanitarias de bomberos.

En este contexto, el líder de la oposición, el ultraderechista Chega, propone aplicar temporalmente el tipo intermedio del IVA, del 13 %, a la gasolina y el gasóleo y establecer el 0 % para una cesta de productos básicos.

Por su parte, el Partido Socialista reclama apoyos directos para las familias vulnerables y rebajas sobre carburantes, electricidad, gas embotellado y alimentos. EFE