0-0. El Athletic desaprovecha un penalti y cede un empate con el Alavés en duelo vasco

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Bilbao, 19 sep (EFE).- El Athletic Club y el Deportivo Alavés empataron sin goles en un insípido duelo vasco disputado en San Mamés en el que el equipo bilbaíno desaprovechó un penalti mediada la segunda parte para superar a un sólido equipo vitoriano que rompió una racha de dos derrotas consecutivas.

La jugada clave del encuentro llegó en el minuto 67 cuando Víctor García decretó penalti tras una zancadilla de Tenaglia a Nico Williams. Oihan Sancet lanzó desde los once metros, pero Antonio Sivera rechazó el lanzamiento del navarro y rubricó el cero a cero definitivo. EFE

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ibn/arh