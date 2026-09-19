Sábado, 19 de septiembre de 2026 (02:00 GMT)

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DESTACADOS

EEUU GROENLANDIA

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Washington - El acuerdo anunciado por el presidente Donald Trump sobre Groenlandia abre una vía de salida al pulso con Dinamarca por el futuro de la isla, después de meses de tensiones y amenazas de anexión, con un pacto que prevé reforzar la presencia militar estadounidense en el Ártico sin contemplar una transferencia de soberanía.

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VENEZUELA DIÁLOGO

Caracas - El chavismo y la oposición revisan en mesas técnicas y con distintos sectores asuntos relacionados con la libertad de expresión y el derecho a la información, como parte del segundo ciclo del diálogo que impulsa Estados Unidos para la transición en Venezuela.

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BRASIL ELECCIONES

Sao Paulo - El candidato presidencial brasileño Augusto Cury (Colina, 67 años), un psiquiatra autor de libros de autoayuda, es la gran sorpresa de la campaña electoral de este año, gracias a su tono calmo y a la apuesta por superar la polarización política que reina en el país.

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- El candidato presidencial brasileño Augusto Cury (Colina, 67 años), un psiquiatra autor de libros de autoayuda, es la gran sorpresa de la campaña electoral de este año, gracias a su tono calmo y a la apuesta por superar la polarización política que reina en el país. (Texto) (Foto) (video)

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IRÁN GUERRA

Teherán - Irán mantiene la presión en el estrecho de Ormuz con ataques a nuevos petroleros, mientras el presidente de EE.UU., Donald Trump, aún no sabe si reanudar los ataques masivos contra la República Islámica.

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YEMÉN CONFLICTO

Saná - Taiz vuelve a situarse en el centro de la guerra del Yemen ante el avance de la ofensiva de las fuerzas gubernamentales y sus aliados hacia esta estratégica provincia, donde los combates con los rebeldes hutíes han provocado nuevas víctimas y desplazamientos.

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RUSIA ELECCIONES

Moscú - Rusia celebra la segunda jornada de las elecciones legislativas en las que el partido del Kremlin busca revalidar la mayoría pese a que dos tercios de los rusos desean el fin de la guerra contra Ucrania.

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- El líder del único partido opositor legal en Rusia, Nikolái Ribakov, aseguró a EFE que "la paz está más cerca" después de que millones de rusos recuperaran la esperanza durante los últimos tres meses de activa campaña de Yábloko contra la guerra en Ucrania. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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ADEMÁS

VENEZUELA PARAGUAY | Caracas - El mandatario de Paraguay, Santiago Peña, llega a Venezuela para reunirse con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en la segunda visita de un jefe de Estado desde la salida de Nicolás Maduro, en busca de restablecer las relaciones diplomáticas, suspendidas hace 20 meses, en un contexto marcado también por una deuda cercana a 300 millones de dólares por compras de petróleo venezolano. (Texto) (Foto) (Video)

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MALVINAS ARGENTINA | Islas Malvinas - En unas Malvinas en el centro del debate político, veteranos argentinos que combatieron allí en 1982 y familiares de soldados muertos regresaron a los escenarios de la guerra para confrontar una memoria más íntima: el hambre, el frío, los compañeros caídos y despedidas pendientes 44 años después. (Texto) (Foto) (Video)

MÉXICO TERREMOTO | Ciudad de México - La herida abierta el 19 de septiembre de 1985 transformó para siempre el rostro de la Ciudad de México, convirtiendo la tragedia de hace cuatro décadas en el catalizador que la transformó en un laboratorio urbano y en una potencia mundial de la ingeniería sismorresistente.(Texto) (Foto)

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EEUU ELECCIONES | Miami - El candidato demócrata de origen cubano Elliot Rodríguez habla con EFE en medio de la polémica por las críticas de su rival en Miami, la republicana María Elvira Salazar, a la política migratoria del presidente Donald Trump, al que que acusó de ir "demasiado lejos" .(Texto) (Foto) (Vídeo)

R.UNIDO MONARQUÍA | Londres.- La publicación de los primeros extractos de memorias del hermano de Diana Spencer (El Canto del Cisne: Diana, mi hermana), en las que pinta al hoy rey Carlos III como aliviado y hasta eufórico por la muerte de su exesposa, han causado una enorme revuelo en la casa real británica, que contra su costumbre se ha visto obligada a salir a defenderse. (Texto)

FESTIVAL TORONTO | Toronto.- Terry Fox y Gilles Villeneuve, dos iconos deportivos de Canadá, protagonizan este sábado la clausura de las Galas del TIFF con "Run Terry Run", que recupera imágenes inéditas de la Maratón de la Esperanza, y "Villeneuve: The Rise of a Legend", película de cierre del festival sobre el ascenso del piloto quebequés a la Fórmula Uno. (Texto)

NUESTROS TEMAS

COREA DEL SUR IA | Seúl.- Consultar la fortuna forma parte de la vida cotidiana de muchos surcoreanos, una tradición que ahora se reinterpreta mediante inteligencia artificial (IA), avatares y robots aplicados a prácticas esotéricas arraigadas desde hace siglos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

EFE VERIFICA MIGRACIÓN | Madrid - Los flujos migratorios se han convertido en los últimos años en un elemento recurrente en escenarios de presión política y conflictos híbridos, donde la circulación de desinformación se erige como una pieza fundamental para instrumentalizar las necesidades vitales de los migrantes, influir en la opinión pública y condicionar la respuesta de los gobiernos ante las crisis migratorias. Por Jorge Ocaña (Texto)

COLOMBIA CULTURA | Bogotá - La Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá (Bibliored) es uno de los referentes mundiales en temas de alfabetización y revitalización de las lenguas nativas, lo que la ha hizo merecedora del Premio UNESCO-Rey Sejong de Alfabetización 2026 por su trabajo en términos de transformación social. (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

América

Nueva York.- BARCELONA MAMDANI.- El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, se reunirá este sábado en Nueva York con el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, en el marco de la agenda de encuentros de alcaldes durante los días previos a la Asamblea General de la ONU.(Texto) (Foto) (Video)

Río de Janeiro.- BRASIL ELECCIONES.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, acompaña acciones de la Policía contra el crimen organizado, uno de los temas candentes de la campaña electoral. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tegucigalpa.- HONDURAS MADERA.- Los incendios forestales, la tala ilegal y las plagas afectan cada año entre 60.000 y 70.000 hectáreas de los bosques de Honduras, causando un fuerte impacto en la industria maderera, según fuentes oficiales y el gerente del Aserradero Sansone, Remo Memoli, quien reclama más control ante el robo y aserraderos que quebrantan la ley. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tegucigalpa.- HONDURAS JUSTICIA.- Una Delegación Internacional de Solidaridad se reunirá con un grupo de afrodescendientes que reclaman derechos, que desde hace un mes permanecen en un campamento instalado frente a la Corte Suprema de Justicia, en Tegucigalpa, para expresar su solidaridad, observar y acompañar a la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) en su defensa de sus territorios ancestrales. (Texto) (Foto) (Vídeo)

El Alto.- BOLIVIA AVIACIÓN.- La Fuerza Aérea Bolivia (FAB) abre al público una exhibición de 30 aeronaves de diferentes funciones que rescata los hitos más importantes de la aviación en el país andino junto a un mueso 'Aeroespacial e histórico' que recuerda el primer vuelo realizado en 1920. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de Panamá.- PANAMÁ OCÉANOS.- Panamá es sede del XXI Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar, el evento científico marino más importante de la región, que se inaugura este lunes y concluirá el 25 de septiembre. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00 GMT.- Ciudad de Panamá.- PANAMÁ CONTAMINACIÓN.- Activistas y ciudadanos desarrollan una jornada de limpieza de playas en Panamá, que este mes de septiembre conmemora el mes de los Océanos (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

13:00 GMT.- Miami.- EEUU MÚSICA.- Shakira y Maluma volvieron a grabar juntos y Feid publicó 'El club de las 19 flores', en una semana de novedades de música latina que completan la unión de Lupita Infante y Chiquis, el merengue de Elvis Crespo con Beéle, el tributo a Vicente Fernández, el pop tropical de Pedro Capó y un salsero Gian Marco. (Texto) (Foto)

14:30 GMT.- Ciudad de Panamá.- PANAMÁ EEUU.- Científicos estadounidenses encargados de un programa de la NASA que recolecta datos para alimentar modelos climáticos explican la misión que cumplen desde hace varias semanas en Panamá con un avión de investigación de alta altitud WB-57. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00 GMT.- San Salvador.- EL SALVADOR MINERÍA.- Representantes de organizaciones medioambientales de El Salvador y habitantes del municipio guatemalteco de Asunción Mita brindan este viernes detalles del progreso del proyecto minero a cielo abierto Cerro Blanco, rechazado por el impacto negativo a un importante río localizado en la zona fronteriza común. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00 GMT.- Ciudad de México.- MÉXICO TERREMOTO.- México realiza el simulacro nacional con motivo del aniversario de los terremotos del 19 de septiembre de 1985 y del 2017. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:30 GMT.- Buenos Aires.- ARGENTINA PROTESTAS.- Grupos de izquierdas, acompañados por artistas e intelectuales, convocan la llamada 'marcha de la bronca' contra el Gobierno de Javier Milei. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Europa

Dublín.- UE FINANZAS.- Reunión informal de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea. (Texto)

Lisboa.- PORTUGAL INCENDIOS.- La Asociación de Desarrollo y Protección Local de Póvoas, Quercus Aveiro y la Red de Respuesta a Incendios Forestales-Floresta do Futuro convocan una protesta bajo el lema «Parar el infierno, crear un futuro» para reclamar medidas contra los incendios y la sustitución de eucaliptales y pinares por bosques de especies autóctonas. Valongo do Vouga, Aveiro.

Lisboa.- PORTUGAL INCENDIOS.- La Red de Respuesta a Incendios Forestales del Futuro convoca una protesta en Valongo do Vouga, en el municipio de Águeda, bajo el lema «Basta de infierno, construyamos un futuro», para reclamar medidas contra los incendios forestales y promover la recuperación del bosque con especies autóctonas. Valongo do Vouga, Agueda.

05:00 GMT.- Moscú.- RUSIA ELECCIONES.- Rusia celebra la segunda jornada de las elecciones legislativas en las que el partido del Kremlin busca revalidar la mayoría pese a que dos tercios de los rusos desean el fin de la guerra. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00 GMT.- Londres.- R.UNIDO MONARQUÍA.- La publicación de los primeros extractos de memorias del hermano de Diana Spencer, en las que pinta al hoy rey Carlos III como aliviado y hasta eufórico por la muerte de su exesposa, han causado una enorme revuelo en la casa real británica, que contra su costumbre se ha visto obligada a salir a defenderse. (Texto)

Oriente Medio y África

Tánger.- MARRUECOS JAZZ.- Celebración del festival Tanjazz al que asistirá el duo mexicano Rodrigo y Gabriela y el cantaor de flamenco español Diego el Cigala.

Asia

Washington.- EEUU COREA DEL SUR.- El canciller surcoreano, Cho Hyun, finaliza su visita de tres días a Washington D.C., que incluyó una reunión con su homólogo estadounidense, Marco Rubio, en medio de la presión de EE.UU. para que Seúl envíe tropas a Oriente Medio.

Seúl.- COREA DEL SUR IA.- Consultar la fortuna forma parte de la vida cotidiana de muchos surcoreanos, una tradición que ahora se reinterpreta mediante inteligencia artificial (IA), avatares y robots aplicados a prácticas esotéricas arraigadas desde hace siglos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

03:30 GMT.- Hangzhou.- CHINA ESPAÑA.- La Universidad Politécnica de Valencia (UPV) inaugura oficialmente su nuevo campus en Hangzhou, una de las ciudades más importantes del este de China, convirtiéndose así en el primer centro español de educación superior en contar con una sucursal en el gigante asiático. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional (34)913 46 71 00

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