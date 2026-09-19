Jueza mexicana procesa a 'El Trompas' por el feminicidio de Claudia Tacoronte

Guardar

Cuautla (México), 18 sep (EFE).- La Fiscalía del estado mexicano de Morelos (centro) informó este viernes que una jueza determinó que existen elementos para vincular a proceso a Francisco Javier, apodado El Trompas, identificado como probable responsable del asesinato de la joven estudiante española Claudia Tacoronte, ocurrido el pasado 12 de septiembre.

La decisión fue notificada en un comunicado compartido por la propia Fiscalía local, tras una audiencia pública de control, programada para las 16.00 hora local (22.00 GMT), que registró un retraso de una hora por el traslado del acusado al Juzgado de la ciudad de Cuautla en el estado de Morelos.

PUBLICIDAD

La jueza Alma Patricia Sala Ruiz resolvió que el imputado "incurrió en las causales de lesiones infamantes y exposición en lugar público", por lo que además ordenó prisión preventiva oficiosa al detenido y concedió cuatro meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria.

La resolución se da el mismo día en el que la Fiscalía del estado de Morelos entregó a la familia de Tacoronte el cuerpo de la estudiante española para su repatriación, un día después de la detención de Francisco Javier.

PUBLICIDAD

La Fiscalía de Morelos había anunciado que imputaría al presunto responsable por el delito de feminicidio y buscaría una pena de 70 años de prisión, la máxima prevista por la legislación estatal, por la manera en la que la joven fue asesinada.

El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, indicó entonces que el detenido robó el teléfono celular de Tacoronte, pero explicó que las características de las lesiones y la forma en que fue atacada permiten a la Fiscalía sostener la imputación por feminicidio.

PUBLICIDAD

También descartó que el crimen tuviera un componente sexual, como apuntaban algunas versiones, y anunció nuevas investigaciones para localizar indicios relacionados con el caso, entre ellos el teléfono celular de Tacoronte y el arma utilizada en el ataque.

Claudia Tacoronte, canaria de 21 años, fue asesinada con un arma blanca el pasado sábado 12 de septiembre en Cuautla. Había llegado a México a mediados de agosto para realizar un intercambio académico entre la Universidad de Granada y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

PUBLICIDAD

El asesinato ha provocado indignación dentro y fuera de México después de conocerse que Tacoronte es la cuarta alumna de la UAEM asesinada en apenas siete meses, tras los casos de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes, que ya habían generado protestas y paros estudiantiles. EFE

(foto) (video)