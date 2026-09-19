Los Red Bulls asaltan el Yankee Stadium en el derbi neoyorquino

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Washington, 18 sep (EFE).- Los New York Red Bulls derrotaron este viernes al New York City FC por 0-1 gracias al solitario tanto del joven Julian Hall en una nueva edición del 'Hudson River Derby' de la MLS.

Hall marcó en el minuto 57 tras un grave error del central James Sands, último hombre de la zaga, que envió un pase atrás demasiado corto hacia su guardameta, Matt Freese, y el delantero de los Red Bulls, muy atento, no desaprovechó el regalo.

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Este fue el décimo gol de la temporada para Hall, de 18 años, oriundo del Upper West Side, en Manhattan, y una de las grandes promesas de la MLS.

Hall, de hecho, recibió esta semana su primera convocatoria con la selección absoluta de Estados Unidos de Mauricio Pochettino, aunque el joven neoyorquino, que también tiene la nacionalidad polaca, aún no ha decidido con qué país quiere jugar.

Con este triunfo a domicilio, los Red Bulls adelantan al New York City en la clasificación de la Conferencia Este de la MLS. Los Red Bulls se ponen octavos con 33 puntos, por 32 del New York City, noveno.

Ambos siguen inmersos en la lucha por las últimas plazas que dan acceso a los 'playoffs'. EFE