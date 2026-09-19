Dellien y Prado adelantan a Bolivia ante Hong Kong en primera fecha del Grupo Mundial II

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La Paz, 18 sep (EFE).- Bolivia se impuso a Hong Kong en los dos primeros partidos individuales de la primera jornada del Grupo Mundial II que se disputa desde este viernes en el Club de Tenis de la ciudad boliviana de Santa Cruz.

El partido inaugural enfrentó al boliviano Hugo Dellien ante el hongkonés Fu Wang Choi, que disputaron un primer set en el que el asiático emparejó el juego, pero perdió intensidad sobre el final para concluir con un 6-4 a favor del local.

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El segundo set no presentó complicaciones para Dellien, que ya había identificado las debilidades de su rival, por lo que se hizo de la victoria con un contundente 6-1.

En el segundo partido midieron fuerzas Juan Carlos Prado y Tsz Fu Wong, con dos sets favorables al boliviano que concluyeron 6-2 y 6-1.

La segunda jornada del Grupo Mundial II se disputará el sábado con el partido de dobles entre los locales Murkell Dellien y Federico Zeballos ante Siu Chi Nicholas y Tsz Fu Wong.

Más tarde medirán fuerzas Hugo Dellien y Tsz Fu Wong, mientras que cerrarán la serie Juan Carlos Prado y Fu Wang Choi.

Los partidos programados son cinco, por lo que el país que gane tres vencerá la serie y avanzará a los "play-off" del Grupo Mundial I, mientras que el perdedor se mantendrá en el Grupo Mundial II.

Bolivia llegó al Grupo Mundial I en 2024, en el mejor momento de la carrera de sus tenistas, pero cayó en el duelo ante Uruguay. Un año después jugó los "playoffs" del Grupo Mundial I y nuevamente perdió, esta vez ante República Dominicana.

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