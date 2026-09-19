Rodrigo Paz anuncia la eliminación de la subvención al diésel en Bolivia

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La Paz, 19 sep (EFE).- El presidente boliviano, Rodrigo Paz, anunció la eliminación del subsidio del diésel en Bolivia, que desde este sábado pasó a cotizarse según el mercado internacional y anunció una serie de medidas económicas para contrarrestar el efecto de dicha medida en la economía.

"Hemos tomado la decisión de que desde hoy el diésel nos costará lo mismo que nos cuesta comprarlo afuera. No podemos comprar caro para vender barato para que unos cuantos se lo roben", afirmó el mandatario en un mensaje grabado emitido por televisión nacional.

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Este reajuste eleva el precio del diésel de 9,80 bolivianos (1 dólar) a 17,95 bolivianos (1,83 dólares). Aunque el costo de dicho combustible tenía desde el 17 de agosto el precio ajustado únicamente para los "grandes consumidores". EFE

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