Anna Padilla y Mario Cristóbal, a horas de darse el 'sí, quiero': "No puedo esperar más". Zahara de los Atunes se prepara para vivir hoy uno de sus días más especiales con la boda de Anna Padilla y Mario Cristóbal. La hija de Paz Padilla afronta las últimas horas antes de darse el 'sí, quiero' junto a su familia y amigos, disfrutando al máximo de una celebración que ha comenzado rodeada de cariño, emoción y muchas sorpresas. Lejos de los nervios, Anna confesaba que está viviendo el momento con mucha tranquilidad: "Estoy como disfrutando el proceso porque luego va tan rápido... Hay que disfrutar y con nuestra familia. Está siendo súper bonito". EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

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Zahara de los Atunes se prepara para vivir hoy uno de sus días más especiales con la boda de Anna Padilla y Mario Cristóbal. La hija de Paz Padilla afronta las últimas horas antes de darse el 'sí, quiero' junto a su familia y amigos, disfrutando al máximo de una celebración que ha comenzado rodeada de cariño, emoción y muchas sorpresas. Lejos de los nervios, Anna confesaba que está viviendo el momento con mucha tranquilidad: "Estoy como disfrutando el proceso porque luego va tan rápido... Hay que disfrutar y con nuestra familia. Está siendo súper bonito".

Muy emocionada se encuentra también su madre, Paz, que no ha podido contener las lágrimas durante estos días tan señalados: "Estoy muy feliz, muy feliz", reconocía la actriz, que aseguraba que su hija está "muy feliz, muy contenta". La presentadora, que ejerce de perfecta anfitriona en esta celebración en tierras gaditanas, ha estado pendiente de sus familiares e invitados en todo momento. Y es que, tal y como adelantaba su hermana Lola Padilla, parece que la boda estará repleta de sorpresas tanto para los novios como para los invitados.

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En las últimas horas, Anna y Mario han protagonizado unas románticas imágenes paseando por la playa y compartiendo confidencias antes del gran momento. El novio no dudaba en dedicarle unas preciosas palabras a su futura mujer: "Es una persona maravillosa, la mejor del mundo, por eso me quedé con ella". Una declaración a la que Anna respondía dejando claro que está deseando convertirse en su mujer: "Tengo muchas ganas de casarme con él, la verdad. No puedo ya esperar más". Juntos, y muy sonrientes, han caminado hacia sus seres queridos, que les esperaban en la playa para seguir disfrutando.

La celebración previa a la boda ha reunido a familiares y numerosos rostros conocidos en el chiringuito familiar El Trompeta, donde Paz ha ejercido de anfitriona y ha recibido con abrazos y muestras de cariño a los invitados. Entre ellos, Gemma Pinto, Sara Baceiredo, Anita Matamoros, Leire Ortiz, Marta Lozano y Lorenzo Remohi, Ana de Miguel o Guillermo Campra. El padre de la novia, Albert Ferrer, también ha sido protagonista de emotivos reencuentros con su hija y con Mario. Ahora, con todo preparado y el amor como protagonista cuentan las horas para convertirse oficialmente en marido y mujer en el enclave gaditano que han elegido para celebrar su gran día.

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