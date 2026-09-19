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Cristina Bucsa se queda a las puertas de la final en Guadalajara

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La tenista española Cristina Bucsa se ha despedido en semifinales del torneo de Guadalajara (México), de categoría WTA 500 y disputado sobre pista dura, después de caer este viernes ante la estadounidense Iva Jovic (6-4, 6-1), vigente campeona.

Bucsa, número 44 del mundo, se enfrentó a un 3-0 en contra en el comienzo del encuentro, en el que consiguió devolver la rotura en el noveno juego. Sin embargo, la norteamericana, 16ª raqueta mundial y segunda favorita del certamen mexicano, le respondió con un 'contrabreak' para llevarse el primer parcial.

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Tras ganar su primer saque de la segunda manga, la española cedió los siguientes cinco juegos para perder el duelo tras una hora y 33 minutos. Aún así, tendrá la oportunidad de resarcirse en la final del dobles femenino junto a la estadounidense Nicole Melichar.

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