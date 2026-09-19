EEUU aprueba vender a Ucrania material militar por 2.333 millones

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El Departamento de Estado norteamericano ha anunciado la aprobación de la venta de material militar, principalmente antiaéreo, por valor de 2.680 millones de dólares (unos 2.333 millones de euros) para mejorar su capaciad defensiva.

"Ucrania lo financiará recurriendo a una combinación de contribuciones europeas y a la Financiación Militar Extranjera estadounidense aprobada durante la anterior Administración", ha explicado el Departamento de Estado en un comunicado.

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Ucrania ha solictiado al Congreso estadounidense la compra de misiles S-300 clónicos, misiles GAM-67, sistemas antiaéreos de misiles de largo alcance guiados por láser, kits de modificación de lanzaderas y radares antidrones. También ha solicitado remolques elevables, piezas de repuesto, software y apoyo de ingeniería y logística.

Esta venta "refuerza la política exterior y la seguridad nacional de Estados Unidos mejorando la seguridad de un país amigo que impulsa el progreso político y económico en Europa", argumenta.

Asimismo mejora la capacidad de Ucrania "sin alterar el equilibrio militar básico de la región" y destaca que no implica el despliegue de personal militar estadounidense en Ucrania.