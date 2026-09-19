La Izquierda y los cristianodemócratas llegan empatados a las regionales en Berlín

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Berlín, 19 sep (EFE).- La Izquierda y la Unión Cristianodemócrata (CDU) del canciller Friedrich Merz llegan prácticamente empatados a las urnas en Berlín, donde 2,5 millones de ciudadanos están llamados a votar este domingo en las elecciones regionales, en un momento en que el país se halla sumido en una crisis política por el auge de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD).

A la cabeza con su candidata Elif Eralp como favorita, La Izquierda, con un 22 % en intención de voto según la encuesta más reciente de la cadena pública ZDF, se enfrenta a la remontada en la recta final de la campaña por la CDU del actual alcalde Kai Wegner -sustituido como candidato por Stefan Evers por las numerosas críticas a su gestión- con un 20 %.

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Les sigue la candidata de AfD Kristin Brinker, en el 18 %, con una retórica menos radical que sus compañeros de partido que salieron victoriosos hace dos semanas en la región oriental de Sajonia-Anhalt y que los que pueden ganar este domingo en Mecklemburgo-Antepomerania (también este).

Las encuestas sitúan detrás a los Verdes (15 %) y al Partido Socialdemócrata (SPD) que actualmente gobierna en coalición con la CDU tanto en Berlín como a nivel federal, con el 12 %, mientras que la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW), de izquierda populista, y los liberales no tienen garantizado el ingreso al Parlamento regional.

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Con el cordón sanitario con la ultraderecha todavía en pie y sin mayoría suficiente para que CDU y SPD reediten su alianza, las únicas constelaciones posibles son sendos tripartitos: así, los socialdemócratas y los verdes tendrán que elegir si se sitúan bajo la égida de La Izquierda o de los conservadores.

La cuestión de la vivienda y la propuesta de La Izquierda para expropiar a las grandes inmobiliarias con parqués de más de 3.000 apartamentos puede adquirir una relevancia crucial en este sentido, ya que los verdes comparten este plan que surgió de una consulta popular en 2021, en la que el 59,1 % de los votantes dijo 'sí' a la expropiación, mientras que el SPD se ha mostrado reacio a implementarlo.

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Estos comicios serán los primeros en los que podrán votar los mayores de 16 años, con base a una modificación regional aprobada en 2023, lo que ha llevado a que el censo electoral, de 2,49 millones de personas, sea el mayor desde 1990.

Sin embargo, también ha batido un récord el porcentaje de población que no puede votar, ya que 1,4 millones de berlineses que no poseen nacionalidad alemana o son menores, de un total de casi cuatro millones, no podrán elegir representantes.

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Si La Izquierda se hace con el mayor número de los al menos 130 escaños de la Casa de Representantes, será una victoria histórica en una ciudad en la que, desde la reunificación, CDU y SPD se han alternado siempre como los partidos más votados.

También por ello han sufrido el desgaste ocasionado por problemas como la falta de vivienda, una administración caótica y desbordada que contribuyó a que fuese necesario repetir las elecciones de 2021 un año más tarde, debido a las irregularidades provocadas por la mala organización, o la impuntualidad y el encarecimiento del transporte.

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Si la CDU no logra el primer puesto será también un duro revés para el canciller Merz, cuyo partido perdió ante AfD en Sajonia-Anhalt y está amenazado por una derrota clara este domingo en Mecklemburgo-Antepomerania, donde su resultado bajará posiblemente de los dos dígitos.

Unidos al desplome de su popularidad según las encuestas -algunas de las cuales le sitúan incluso como el canciller peor valorado de la historia-, estos pronósticos han ocasionado una crisis política para el líder conservador, que según algunos medios pedirá este domingo un voto de confianza de la dirección de su partido.

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Algunas voces desde dentro de su formación han llamado incluso a romper la coalición con el SPD y a gobernar en minoría en solitario para que la CDU pueda perfilarse con sus reformas estructurales sin tener que suavizarlos con compromisos. EFE

(foto) (vídeo)