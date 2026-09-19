Azul transporta a 200.000 pasajeros en su primer año de operaciones entre Brasil y España

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Madrid, 19 sep (EFE).- La aerolínea brasileña Azul consolida su presencia en España poco más de un año después del inicio de sus operaciones a Madrid desde las ciudades brasileña de Sao Paulo (Campinas) y Recife con unos 200.000 pasajeros transportados, según su vicepresidente Institucional y Corporativo, Fabio Campos.

La consolidación de la operación en Madrid se produce en paralelo a la renovación de la flota de largo radio de Azul que prepara a la compañía para un nuevo ciclo de crecimiento internacional, ha señalado Campos en una entrevista con EFE.

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Tras la incorporación de dos aeronaves Airbus A330-200 de un lote de cinco, Azul recibirá, antes de finales de 2026, su segunda unidad del A330neo directamente de fábrica.

En total, serán 11 aviones A330neo incorporadas a la flota de la compañía, cuya llegada "refuerza la operación de largo radio y amplía la flexibilidad de Azul para evaluar futuras oportunidades de expansión internacional", ha agregado.

Asimismo, Azul, con una flota de 140 aviones (Cessna, Embraer y Airbus) -doce de ellos de larga distancia-, ha recibido en 2026 cinco unidades del Embraer 195 E2, entregas que se repetirán en los próximos tres años (cinco aparatos en 2027, 2028 y 2029)

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Por otro lado, Campos ha destacado que, tras una reestructuración "integral, compleja y exhaustiva" llevada a cabo en 2025 "en tiempo récord de 9 meses", la aerolínea cuenta con una sólida base financiera que le permite explorar cualquier oportunidad que se le presente para crecer "de forma consciente y rentable".

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Dicho proceso, realizado en el marco del Capítulo 11 de la Ley de quiebras de Estados Unidos, contó con el respaldo de United y American Airlines, que aportaron cerca de 200 millones de dólares a cambio de una participación de un 8,5 % para cada aerolínea en la nueva estructura accionarial.

"Estas dos compañías, que son referentes mundiales, apostaron por una empresa que creían que representaba el futuro de Sudamérica y esa elección fue Azul", ha destacado.

"Con United hemos sido socios comerciales durante mucho tiempo y ahora también vamos a desarrollar nuestra alianza con American para coordinar mejor la conectividad y redes entre Brasil y Estados Unidos frente a otros competidores, pero la inversión va mucho más allá de la conectividad. Es una inversión estratégica, pensando realmente en el futuro de la región", ha subrayado.

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Actualmente, la compañía ofrece cinco vuelos semanales entre España y Brasil -dos en la ruta de Recife y tres en la de Campinas-, operados con el Airbus A330.

Según el directivo, Madrid representa "un capítulo importante en la evolución de la presencia de Azul en el mercado internacional" y es una operación que permite a los clientes procedentes de España aprovechar la amplia conectividad de la aerolínea en Brasil (más de 800 vuelos diarios, 137 destinos y más de 230 rutas domésticas directas).

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Azul celebra este año el décimo aniversario de sus operaciones en Europa (mercado internacional que se suma a EE. UU., Argentina, Uruguay y Curazao), donde se estrenó en 2016 en la capital de Portugal, Lisboa, ampliando desde entonces su presencia a otras ciudades del continente.

Además de Madrid y Lisboa (dos vuelos diarios), opera también en Oporto (donde en 2025 retomó los vuelos operados en 2019 antes del covid), transportando de enero a julio de este año alrededor de 370.000 clientes entre Brasil y esas tres ciudades europeas.

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Campos ha explicado que el plan de expansión de Azul en Europa comenzó en gran parte debido a "una particularidad" de su red en Brasil: "somos la aerolínea con mayor número de destinos dentro del país, más de 130, y la demanda de estos aeropuertos regionales del interior nos llevó a ofrecer vuelos internacionales, primero a Lisboa y luego también a Madrid".

España ha sido un mercado "muy positivo para nosotros", son vuelos "con muy alta ocupación y con demanda no solo de pasajeros, sino también de carga en las bodegas de los aviones", ha añadido.

En este sentido, ha detallado que Madrid es una importante puerta de entrada que conecta América y Asia y, así, por ejemplo, "traemos pescado brasileño que viene de la selva amazónica, que se conecta con nuestro vuelo, llega a Madrid y termina en Hong Kong".

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Su división de carga ha sido rebautizada recientemente como Azul Logística para reflejar una nueva fase de desarrollo de esta unidad de negocio, que ahora no solo transporta más carga en aviones, sino que también se ocupa de toda la logística para una empresa o un cliente particular que lo necesite, con entregas puerta a puerta.

"Nos estamos expandiendo ahora no solo transportando mercancías en la bodega de los aviones, sino que también contamos con aeronaves dedicadas a la carga en Brasil y que operan en toda América", ha precisado.

La compañía cuenta con dos aviones cargueros, a los que se sumarán cuatro más a principios del próximo año y tiene socios de distribución en España, Portugal y Estados Unidos.