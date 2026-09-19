Reina la incertidumbre en el pulso electoral entre SPD y AFD en Mecklemburgo-Antepomerania

Guardar

Salvador Martínez Mas

Schwerin (Alemania), 19 sep (EFE).- La primera ministra de Mecklemburgo-Antepomerania y candidata socialdemócrata Manuela Schwesig, y su rival del partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD), Leif-Erik Holm, mostraron este sábado en declaraciones a EFE incertidumbre ante el resultado de la cita con las urnas del domingo, en la que ambos luchan por el escaño de la circunscripción Schwerin I.

PUBLICIDAD

Esa área electoral se encuentra en el centro histórico de esta ciudad que no llega a los 100.000 habitantes y que estos días luce abundantes carteles de Schwesig, cuyo liderazgo parece ser el principal argumento del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) en una región a orillas del mar Báltico donde ella gobierna desde 2017 y que está en manos socialdemócratas desde 1998.

En esa céntrica zona de Schwerin, donde se encuentra el lago artificial de unas doce hectáreas que domina el casco histórico, compareció Schwesig para participar en un acto benéfico de Unicef en el que no hizo declaraciones políticas aunque después reconoció a EFE que en la campaña electoral ella lucha por cada voto.

PUBLICIDAD

"Esa encuesta nos motiva pero no es suficiente. Necesitamos un resultado en el que seamos los primeros. Por eso luchamos por cada voto", dijo al ser preguntada sobre el estudio de opinión a cargo del instituto Forschungsgruppe Wahlen para la cadena de televisión pública ZDF que situaba el jueves a SPD en cabeza, con un 37 %.

Ese sondeo atribuía a AfD un 36 % y la devolvía a la posición de segunda fuerza demoscópica que ha ocupado el SPD desde el verano de 2023.

No lejos del lago, en otra céntrica plaza, junto a otras pequeñas carpas electorales, Holm concedía a EFE que la campaña es "una carrera muy igualada".

"Estaba claro que con la polarización que ha causado Manuela Schwesig con su 'yo o AfD' ha recogido muchos votos, también de la CDU, que está ahora sólo justo por encima del 5 %", explicó el aspirante de AfD, que pasó buena parte de la jornada electoral saludando a votantes en el centro de Schwerin, antes de poner rumbo al acto de cierre de campaña.

PUBLICIDAD

En dicho mitin, estaba previsto que participaran los copresidentes de AfD, Alice Weidel y Tino Chrupalla, además de Ulrich Siegmund, el principal responsable de la arrolladora victoria de la formación de ultraderecha en Sajonia-Anhalt de hace dos domingos.

"Es una carrera ajustada. Queremos acabar los primeros y los últimos metros son justamente importantes", abundó Holm, deseoso de obtener el encargo de gobernar con una victoria el domingo.

Esa opción, sin embargo, parece la más remota dada la falta de socios con los que AfD podría formar una coalición.

Además, según recalcó Schwesig, "en sondeos vemos que el 60 % de la población quiere que yo continúe el trabajo para nuestra región por eso pedimos los votos para que todos vayan a votar y depositen sus votos para el SPD".

PUBLICIDAD

La primera ministra regional también se mostró orgullosa de su trabajo desde Mecklemburgo-Antepomerania, pues, según dijo, su Ejecutivo siempre había pedido ayudas frente al alza del combustible del Gobierno federal, en manos del canciller Friedrich Merz, gracias a una coalición de cristianodemócratas y SPD.

"En verano ya me empleé ante el canciller para que tengamos un tope al precio del combustible y que baje el precio de la gasolina y ahora vienen esas medidas", indicó la primera ministra de una región marcada por su escasa población, que ronda el millón y medio de habitantes.

PUBLICIDAD

El viernes, Merz anunció la introducción de una rebaja de impuestos de aproximadamente 17 céntimos por litro de gasolina y diésel.

Esa una "importante" noticia, según Schwesig, pero era algo que generaba las críticas de Holm por ser, en su opinión, "cartuchos de campaña electoral" utilizados a dos días de la votación del domingo.

"Las medidas de alivio eran necesarias desde hace tiempo. Tenemos en Mecklemburgo-Antepomerania los salarios más bajos, la gente tiene que hacer largos trayectos para ir a trabajar, y ya no renta ir a trabajar, y por eso pedimos a principios de verano rebajar los impuestos" al combustible, concluyó. EFE

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)