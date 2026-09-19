Incautan 1,6 toneladas de cocaína en la tercena noche de toque de queda en Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 19 sep (EFE).- La Policía ecuatoriana incautó la madrugada de este sábado 1,6 toneladas de cocaína, que fueron halladas en la ciudad portuaria de Manta, durante los operativos que se realizaron en la tercera jornada del toque de queda nocturno que está vigente en cuatro provincias del país con altos índices de violencia.

El ministro del Interior, John Reimberg, informó que labores de investigación permitieron a los policías identificar que la droga estaba enterrada en una zona de Manta, en la provincia de Manabí, por lo que se ejecutó la operación durante la madrugada.

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Los agentes hallaron 55 sacos de yute con 1.353 paquetes de cocaína, equivalentes a aproximadamente 1,6 toneladas.

De acuerdo a Reimberg, el valor de la droga es de aproximadamente 64 millones de dólares.

"Para acceder al escondite fue necesario dinamitar la estructura donde se encontraba encaletado el cargamento. El lugar fue destruido en su totalidad", escribió el ministro en su cuenta de la red social X, donde publicó videos de la operación.

Manabí se ha convertido en un lugar clave en la ruta que usan las organizaciones criminales para sacar la droga hacia Norteamérica por medio de lanchas rápidas.

La disputa de territorio entre estos grupos narcotraficantes ha provocado un incremento de la violencia en la provincia, una de las cuatro que desde el jueves y hasta finales de mes están bajo un toque de queda nocturno en el que las fuerzas de seguridad pretenden intensificar el combate a las bandas.

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Este nuevo periodo de toques de queda nocturnos es el tercero que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, decreta en lo que va del año, una estrategia que forma parte de la "guerra" que declaró a los grupos criminales en 2024.

Sin embargo, esta y otras medidas no evitaron que Ecuador cerrara el 2025 con una cifra récord de 9.283 homicidios, que le sitúan a la cabeza de Latinoamérica como uno de los países más violentos. EFE