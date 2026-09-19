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Foro Penal denuncia que aún hay 344 presos políticos en Venezuela

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La organización no gubernamental Foro Penal ha informado de que aún hay 344 personas detenidas por motivos políticos en cárceles venezolanas a fecha del 14 de septiembre.

Entre los detenidos hay 330 hombres y 14 mujeres, de los cuales 200 son civiles y 144 son militares, ha señalado la ONG venezolana en sus redes sociales, destacando que ya no figura ningún adolescente en su listado.

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De los 344 detenidos, 153 han sido ya condenados y 191 están encarcelados sin condena. Además, 32 tienen nacionalidad extranjera. La organización ha indicado que se desconoce el paradero de una persona.

Según Foro Penal, en la última semana no ha habido nuevos ingresos en prisión por motivos políticos y refleja siete excarcelaciones y 23 casos de presos cuya situación ha sido verificada en estos últimos días.

La organización asegura que desde 2014 se han registrado 19.242 detenciones políticas en Venezuela y ha contabilizado más de 14.000 excarcelaciones. Más de 11.000 continúan sujetas a medidas restrictivas de su libertad de manera arbitraria.

El listado actualizado ha sido remitido a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para su verificación y certificación, explica el grupo.

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