Rocío Martín Berrocal reaparece y confirma que ya está recuperada de su problemas de salud. Rocío Martín Berrocal ha hablado por primera vez tras compartir en sus redes sociales que le habían detectado un cáncer de piel. La empresaria decidió hacer pública su experiencia con el objetivo, tal y como ella misma explicó, de concienciar y animar a otras personas a prestar atención a su salud y protegerse frente al sol. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

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Rocío Martín Berrocal ha hablado por primera vez tras compartir en sus redes sociales que le habían detectado un cáncer de piel. La empresaria decidió hacer pública su experiencia con el objetivo, tal y como ella misma explicó, de concienciar y animar a otras personas a prestar atención a su salud y protegerse frente al sol.

Tras su publicación, Rocío ha recibido numerosas muestras de cariño y apoyo por parte de sus seguidores, familiares y amigos. Ahora, en unas declaraciones que ha ofrecido ha querido tranquilizar a todos y confirmar que se encuentra bien: "Bien, bien. Estoy bien, claro que sí", ha asegurado cuando le han preguntado por su estado de salud.

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Además, ha dejado claro que no tiene que continuar con ningún tratamiento o proceso médico relacionado con este problema: "Nada, nada, nada. Ya está todo concluido", ha respondido de forma tajante, confirmando así que esta etapa queda atrás y que se encuentra recuperada.

Una noticia que llega acompañada de un mensaje de tranquilidad y agradecimiento. Preguntada por el apoyo recibido, Rocío ha reconocido que cuenta con el cariño de los suyos y de todo el mundo. Ahora, una vez superado este episodio continúa adelante con normalidad y mantiene el propósito que ya expresó al compartir su experiencia: concienciar sobre la importancia de cuidarse y protegerse.

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