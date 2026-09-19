Putin felicita al presidente electo de región separatista georgiana de Osetia del Sur

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Moscú, 19 sep (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, felicitó hoy a Marat Kambólov por su elección como presidente de la región de Osetia del Sur, cuya independencia fue reconocida por Rusia en 2008 tras la guerra con Georgia.

"Esta victoria convincente en las elecciones confirmó el alto grado de confianza de los ciudadanos surosetas en usted", escribió el mandatario ruso en un telegrama citado por el Kremlin.

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Putin subrayó que las relaciones entre Rusia y Osetia del Sur son de amistad y alianza, y expresó la seguridad en que la elección de Kambólov propiciará la profundización de las relaciones entre Moscú y Tsjinval por el bien de ambos pueblos, la seguridad y estabilidad regional.

Las elecciones en esta región separatista tuvieron lugar el viernes y, según los recuentos del 99 % de los votos, Kambólov logró el 85,12 % de los apoyos.

Según las autoridades electorales locales, en los comicios votaron 32.083 personas del total de los 41.182 electores, el 77,91 % del padrón electoral.

Por los restantes tres candidatos a la presidencia votaron poco más del 7 % de los electores.

La Comisión Electoral local indicó que dispone de cinco días para dar los resultados oficiales de los comicios.

En agosto de 2008, el entonces presidente georgiano, Mijaíl Saakashvili, envió tropas a Osetia de Sur, que fueron expulsadas por el Ejército ruso en la llamada Guerra de los Cinco Días.

Rusia, de la que la economía suroseta depende casi totalmente para su supervivencia, cuenta con una base militar en ese territorio georgiano.

Actualmente, Osetia del Sur y Abjasia únicamente han sido reconocidas como Estados soberanos por parte de Rusia, Nicaragua, Venezuela y Siria. EFE