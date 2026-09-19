Uganda anuncia la suspensión de la cooperación militar con Turquía con "efecto inmediato"

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Nairobi, 19 sep (EFE).- Las Fuerzas de Defensa Populares de Uganda (UPDF, Fuerzas Armadas) han suspendido con "efecto inmediato" toda cooperación en materia de defensa y militar con Turquía, anunció el portavoz del Ministerio de Defensa ugandés, coronel Chris Magezi.

"La medida permanecerá vigente hasta que se resuelvan los asuntos pendientes relativos a la defensa mutua y la cooperación militar entre ambos países", señaló Magezi en un escueto comunicado publicado en la red social X, sin dar más explicaciones.

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Desde hace años, ambos países comparten un marco de cooperación militar centrado en la formación de soldados, la transferencia de tecnología y la fabricación conjunta en la industria de defensa.

El anuncio se produjo un día después de que miembros de la Liga Patriótica de Uganda, grupo liderado por el jefe de las UPDF, Muhoozi Kainerugaba, celebraran una multitudinaria protesta frente a la Embajada de Turquía en la capital, Kampala.

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Los manifestantes exigieron la extradición del disidente ugandés Fred Lumbuye, que reside en Turquía, desde donde publica contenido crítico con el Gobierno de su país.

Los manifestantes instaron a las autoridades turcas a entregar a Lumbuye a Uganda, país donde es buscado por acusaciones relacionadas con propaganda nociva, incitación y delitos informáticos.

"Agradezco a las grandes masas patrióticas del PLU su manifestación de ayer ante la Embajada de Turquía. Demostraron tener espíritu de leones. Los turcos cumplirán todas nuestras exigencias; de lo contrario, la vida se les hará insostenible en Uganda", afirmó este sábado Kainerugaba, en la red social X.

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"Defender a Turquía en Uganda es un delito. Comenzaremos a detener a cualquiera que hable en favor de ese país", amenazó el jefe del Ejército, conocido por sus exabruptos en X.

Kainerugaba es hijo del presidente ugandés, Yoweri Museveni, de 82 años, que lleva en el poder desde 1986 y cuyo régimen está marcado por las denuncias de represión contra la oposición, restricciones al espacio cívico y abusos cometidos por las fuerzas de seguridad. EFE

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