Tellado (PP) llama "indecente" y "cobarde" a Sánchez y le acusa de "deslealtad" con Ceuta y su presidente

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El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha llamado "indecente" y "cobarde" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha exigido que se produzca la devolución a Marruecos del "100%" de los miles de migrantes que entraron en Ceuta el pasado julio, a los que ha tachado de "invasores".

Así se ha pronunciado Tellado durante la clausura de la jornada intermunicipal del PP de Sevilla, donde ha repasado asuntos de actualidad y entre ellos la crisis migratoria que acontece en Ceuta. Sobre ese episodio, el 'popular' ha incidido en que el Gobierno ha incurrido en una "dejación clara de funciones" y ha mostrado "deslealtad" con los ceutíes, con el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, y "con toda España".

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En su intervención, el también diputado del PP ha recordado que recientemente Sánchez, al ser preguntado por la situación de los menores en Ceuta, respondió con un "eso a Vivas", en referencia al presidente ceutí, y Tellado ha replicado: "Qué indecente".

En esta línea, Tellado ha criticado que el procedimiento de Sánchez siempre consiste en "ignorar su responsabilidad, encogerse de hombros, echarle la culpa a las comunidades autónomas y dejarlas solas" porque "es un presidente cobarde".

A renglón seguido, el secretario general ha afirmado que Sánchez "se comporta más como un títere del régimen de Marruecos que como un gobernante de una democracia europea" y que "ha intentado dar un pulso en Europa y ha vuelto a perder", destacando que "colecciona derrotas. Derrotas en las urnas, derrotas en los parlamentos".

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EL TRASLADO AL PUERTO REFLEJA EL "DESASTRE"

Además, Tellado ha calificado el traslado de inmigrantes al puerto de Ceuta como "la viva imagen del desastre que es el Gobierno de Pedro Sánchez", asegurando que "Ceuta, como toda España, está harta de Marlaska, harta de Pedro Sánchez, y toda España quiere y desea y necesita un gobierno mejor, un gobierno distinto".

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El dirigente popular ha criticado duramente la operación del puerto de Ceuta, recordando que "se les advirtió de que la operación del puerto no era buena idea" tanto desde la presidencia de la ciudad autónoma como desde el PP, ya que "no se puede ofrecer una infraestructura crítica para acoger a los invasores".

Así, Tellado ha subrayado que "el único traslado aceptable es el traslado a su país de origen del 100% de los invasores que todavía siguen hoy ocupando las calles de Ceuta", demanda que el dirigente del PP ha recordado que ha sido respaldada tanto por el presidente Vivas como por el Parlamento Europeo.

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Al hilo de la resolución de apoyo a Ceuta aprobada en el Europarlamento sin los votos de la izquierda, Tellado ha acusado al PSOE de mostrar una "gran muestra de deslealtad": "Votaron contra Ceuta y contra España y votaron a favor de Marruecos", ha remachado.

El secretario general del PP ha denunciado que Sánchez "ha pretendido que Ceuta sea una pieza más en el museo de los horrores que va a quedar a su paso por la presidencia del gobierno de España", olvidando "los 141 muertos que ha habido en la invasión" y "la invasión de la frontera, el asalto, el caos en las calles", mientras intenta "que el debate volviera a pivotar sobre su marco, que es el de siempre. El de los fachas y los progres".

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MEJORAR LOS RESULTADOS EN 2027

Por último, Tellado ha hecho un llamado a los miembros del PP para que salgan a mejorar los resultados de las elecciones autonómicas y municipales del 2023 en los próximos comicios, señalando que en mayo de 2027 el partido se juega "el futuro de cada uno de los municipios de esta provincia y cada uno de los municipios de España".

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"Ha llegado el momento de echar el resto. El año 2027 será el año del cambio político en España, de la reconstrucción nacional de nuestro país y el Partido Popular no va a fallar", ha enfatizado.

El dirigente ha justificado este llamado en la "urgencia" de que el Estado y la nación vuelvan a un gobierno "al servicio del Estado y la nación". En este punto, ha denunciado que la administración Sánchez "no para de coleccionar imputaciones, delitos, juicios y banquillos", y ha hecho especial énfasis en la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

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Tellado ha criticado que ya han pasado tres meses desde que Zapatero le dijo al juez que necesitaba siete o diez días para explicar el origen de sus joyas y "sigue sin encontrar el ticket regalo".

Eso sí, ha avisado: "¿Sabéis quién va a decirle eso de a ver si voy yo y lo encuentro? Los juzgados de España, porque tarde o temprano se sabrá toda la verdad de lo que ha hecho y de lo que ha robado porque la justicia en nuestro país funciona".

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