Michelle Jenner habla de su relación con Hugo Stuven y de trabajar juntos: "Es un director maravilloso"

18/09/2026 Michelle Jenner habla de su relación con Hugo Stuven y de trabajar juntos EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Michelle Jenner atraviesa un momento especialmente dulce tanto en lo personal como en lo profesional. La actriz mantiene una relación sentimental con el director Hugo Stuven, con quien ha vuelto a compartir proyecto en 'El nido', el thriller psicológico que acaba de llegar a los cines y que él mismo dirige. Una historia de amor que ambos han llevado con discreción y que hicieron pública a principios de año, cuando acudieron juntos a los Premios Goya.

La pareja ya había trabajado anteriormente en 'Dime tu nombr'e y ahora ha vuelto a ponerse frente a frente en un proyecto cinematográfico en el que la intérprete se ha puesto a las órdenes de su chico. Una experiencia que, por lo que ha contado en diferentes ocasiones, está siendo muy positiva. De hecho, recientemente aseguraba que trabajar con él es "maravilloso" y destacaba la tranquilidad que transmite durante los rodajes y el buen ambiente que consigue generar en todo el equipo.

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Ahora, preguntada directamente por cómo está siendo trabajar junto a su pareja, Michelle se ha mostrado encantada: "Bien, fantástico. Es un director maravilloso". Una respuesta que deja claro que la relación personal no supone ningún inconveniente a la hora de compartir el terreno profesional.

Además, la actriz ha reaccionado a las bonitas palabras que el cineasta ha tenido hacia ella y ha reconocido que sí las ha visto: "Sí, sí, muy lindo, sí. Claro que lo he visto". Stuven no ha escatimado en elogios hacia su pareja y, con motivo de El nido, ha destacado públicamente su talento y su trabajo como intérprete, asegurando que volvería a rodar con ella "una y mil películas más".

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Y parece que, tanto en el plano sentimental como en el profesional, todo marcha viento en popa. "Todo fenomenal, todo muy bien", ha asegurado la intérprete, que continúa disfrutando de una etapa especialmente activa con el estreno de 'El nido' y nuevos proyectos por delante. Además, ambos están trabajando juntos en una nueva película de terror que están desarrollando actualmente, una muestra más de que su relación también se extiende al terreno creativo.