Prohíben salir de Perú durante nueve meses a un escultor denunciado por trata de personas

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Lima, 18 sep (EFE).- La Justicia de Perú ordenó este viernes nueve meses de impedimento de salida del país contra el escultor Luis Sifuentes, conocido con el apodo de 'Mamanka', investigado por trata de personas agravada, explotación sexual y violación sexual de una mujer colombiana desde que la víctima tenía 14 años de edad.

La fiscal provincial Evelyn Taboada consiguió acreditar la vinculación del supuesto agresor con los hechos denunciados por la víctima ante la Justicia peruana, según informó este viernes el Ministerio Público.

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De acuerdo con la denuncia, Sifuentes habría abusado sexualmente de la víctima en Colombia en 2019, cuando esta tenía 14 años; y posteriormente pagó para que la llevaran a Lima, donde ella quedó embarazada por los repetidos abusos del escultor, que en ese momento tenía 56 años.

El caso salió a la luz a través de un reportaje del programa dominical de televisión Cuarto Poder, en el que la denunciante también aseguró haber sido víctima de violencia física por parte del artista plástico.

Hasta el martes la hija de ambos estuvo en custodia de Sifuentes, pese a las demandas de la víctima de que la pequeña no siguiese en el mismo entorno en el que denuncia que fue violentada junto a otras mujeres, tanto mayores como menores de edad.

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La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Mara Seminario, anunció el miércoles que la niña ya pasó a la custodia de la Unidad de Protección Especial (UPE) del Ministerio, cuyos especialistas vienen realizando las diligencias correspondientes para definir la tenencia tutelar de la menor de edad.

Seminario señaló que los profesionales de la UPE están evaluando a la niña mientras el Gobierno continúa brindando acompañamiento psicológico y asesoría legal a su madre.

También se dispuso tomar la declaración de la denunciante mediante entrevista única en cámara Gesell para consignar su testimonio en calidad de prueba anticipada y con miras a un eventual juicio, la realización de pericias fonéticas y transcripción de audios de contenido incriminatorio, entre otros.

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Las diligencias se ejecutan de forma coordinada con agentes de la División de Investigación de Delitos contra la Trata de Personas (Divintrap) de la Policía Nacional, a fin de establecer la plena identificación de otras posibles víctimas y determinar más hechos delictivos que vinculen al investigado Luis Sifuentes. EFE