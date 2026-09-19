Fujimori nombra ministro de Transportes tras la primera renuncia en menos de dos meses

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Lima, 18 sep (EFE).- La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, realizó este viernes la primera recomposición de su gabinete, tras la renuncia de Rafael Rey como ministro de Transportes y Comunicaciones y la rápida designación de su sucesor, el economista José Angelo Tangherlini, tras menos de dos meses en el cargo.

Horas después del anuncio de la salida de Rey por motivos de salud, Fujimori tomó el juramento al nuevo titular de Transportes y Comunicaciones en un ambiente del Palacio de Gobierno, acompañada por otros ministros de Estado.

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Tangherlini ocupaba hasta hoy el cargo de viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, además previamente trabajó en el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN), y en el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), entre otras entidades públicas.

Su antecesor Rafael Rey, que llevaba 52 días en el cargo como el resto del gabinete, presentó su dimisión en un carta remitida el jueves a la Presidencia del Consejo de Ministros que esta oficina ha hecho pública este viernes.

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En esa misiva, el saliente ministro señala que, por razones de salud, se ve impedido de seguir ejerciendo "las responsabilidades propias del cargo con la dedicación que este exige".

La cartera de Transportes y Comunicaciones es una de las más importantes del Gobierno peruano al manejar el mayor presupuesto dentro del Ejecutivo, destinado a las obras de infraestructura.

En las últimas semanas habían corrido rumores sobre la posibilidad de que Fujimori hiciese cambios en su gabinete ministerial pese a que apenas había cumplido poco más de un mes de gestión.

Sin embargo, Rey no figuraba entre los posibles nombres a ser reemplazados del Ejecutivo, por tratarse de uno de los hombres de mayor confianza de la jefa de Estado dentro de su gabinete.

La popularidad de Fujimori cayó 18 puntos porcentuales en su primer mes de gestión como presidenta, al pasar del 60 % al 42 %, de acuerdo con un sondeo de la encuestadora Datum difundido esta semana. EFE