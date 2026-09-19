Los niños gazatíes regresan a unas aulas con pocos pupitres y aún bajo ataques israelíes

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Gaza, 19 sep (EFE).- Los niños gazatíes iniciaron este sábado el curso escolar, con 359 espacios de aprendizaje temporales, según datos de la ONU, y pese a la continuación de los ataques israelíes, que hoy mataron al menos a tres personas, entre ellas a una niña de 10 años, informaron fuentes médicas.

Si bien algunas de las aulas cuentan con pupitres de madera, en muchas hay tan solo un par de alfombras en las que se sientan los niños, frente a unas pizarras también dañadas.

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Un total de 86 centros están asociados a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNWRA), que busca así reanudar el aprendizaje de cientos de miles de niños tras casi tres años de interrupción a causa de la ofensiva bélica israelí, el desplazamiento forzoso y la destrucción generalizada, incluso de escuelas e instalaciones educativas.

"Estamos muy ilusionados con el regreso a clases. Los niños sufrieron mucho en la guerra y rezamos para que este sea un buen año para ellos", dice a EFE Hanin al Saafin, madre del alumno Isam al Saafin de la Escuela Preparatoria para niños del campamento de refugiados de Nuseirat (centro de Gaza).

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Al Saafin añade que espera que el regreso a la escuela ayude a los niños a recuperar "cierta normalidad" y se convierta en un espacio donde puedan aprender, jugar y relacionarse con sus compañeros.

En las aulas, los maestros también retomaron sus funciones tras dos años trabajando en remoto y, desde la tregua de octubre de 2025 que Israel apenas respeta, también con algunas clases presenciales.

Además, la UNRWA ha puesto a disposición de los alumnos más mayores que no pueden acudir a clases presenciales guías, videos instructivos y materiales de autoaprendizaje.

Hoy mismo, Israel mató en la Franja al menos a tres personas en diferentes ataques, según fuentes médicas, entre ellas a una niña de 10 años por disparos del Ejército en Nuseirat y al hijo del doctor Munir al Bursh, director general de Ministerio de Sanidad, en otro ataque de dron en Yabalia, en el norte de la Franja.

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"Estamos muy contentos de comenzar el año escolar. Tres años de interrupción son suficientes. Queremos continuar a pesar de los recursos limitados", dice a EFE la maestra Raja al Nabahin, quien imparte clases de primaria desde 2011.

En Cisjordania ocupada, otros 846.000 estudiantes comenzaron hoy el curso, en medio de las continuas restricciones israelíes -que mantiene unos 900 puestos de control militar-, y donde la escolarización regular sigue interrumpida para más de 4.000 estudiantes desplazados, entre ellos de los campamentos tomados militarmente por Israel de Yenín y de Tulkarem. EFE

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