La Supercopa Endesa de Badalona establece un Récord Guinness del mayor torneo del 'KO'

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La Fan Zone de la Supercopa Endesa Badalona 2026 acogió este sábado la consecución del Guinness World Record al torneo del 'KO' de baloncesto más grande de la historia ('The largest game of knockout basketball'), tras reunir a 782 participantes.

Con este registro se supera la anterior marca internacional, en posesión de la Universidad de Duke con 711 participantes, que a su vez había superado el récord de los Dallas Mavericks, fijado en 705.

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La adjudicadora de Guinness World Records, Anouk de Timary, presente para certificar oficialmente la marca, hizo entrega a la acb de la placa oficial que acredita el nuevo récord tras validarlo sobre el terreno.

El participante Josep Perich se proclamó ganador del reto tras imponerse al resto de competidores, obteniendo como premio un abono doble con alojamiento para la Copa del Rey de Valencia 2026.

Al evento acudieron el presidente de la acb, Antonio Martín; el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol; el director de Endesa en Cataluña, Enric Brazís, y el presidente del ASISA Joventut, Juanan Morales, además de exjugadores como Anna Cruz, Jordi Villacampa, Albert Ventura y Toñín Llorente.

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