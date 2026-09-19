"La paz está más cerca", asegura el líder del único partido ruso opuesto a la guerra

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Moscú, 19 sep (EFE).- El líder del único partido opositor legal en Rusia opuesto a la guerra, Nikolái Ribakov, aseguró a EFE que "la paz está más cerca" después de que millones de rusos recuperaran la esperanza durante los últimos tres meses de activa campaña de Yábloko contra la guerra en Ucrania.

"Por supuesto que está más cerca. Sólo que nos gustaría que esa línea de la paz se acercara aún más", comentó en la sede del partido con una cesta de manzanas (el significado de Yábloko) sobre la mesa

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Con el lema 'Por la paz y libertad', Yábloko se opone a la conocida como 'operación militar especial', mientras que la victoria en Ucrania es prácticamente el único punto del programa del partido del Kremlin, Rusia Unida.

Por ese motivo, fue excluido de las papeletas, donde sólo figuran los partidos registrados por listas, aunque Ribakov explicó que 100 candidatos del partido aún podrán acceder a la Duma o cámara de diputados por circunscripciones electorales.

"Uno de nuestros candidatos fue detenido esta semana porque escribió que las elecciones eran el 20 de septiembre (...) es lo que dice el decreto del presidente. ¿Por qué nadie se llevó a Putin a la policía?", señaló.

La manzana se ha convertido en símbolo de la paz, de la nueva Rusia que defienden los más jóvenes, muchos de los cuales llegan en grupos a las oficinas de la formación liberal en busca de folletos electorales.

"La principal palabra que formulaba la gente en sus intervenciones, mensajes y cartas es esperanza. Que han recuperado la esperanza en el futuro de Rusia", comentó.

Durante esta campaña electoral los rusos que comparten las ideas de la paz "han caído en la cuenta de que son muchos".

"Son los rusos que abogan por la paz, la libertad, los derechos humanos y un futuro europeo para Rusia. Y no tienen miedo a decirlo, ya que incluso el hecho mismo de reunirse con unos políticos cuando ves la presión que se ejerce sobre ese partido es una muestra de activismo civil", explica.

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Admite que muchos de los que acudieron a los mítines de Yábloko son jóvenes. "No ocultamos que son jóvenes (...), ellos mismos dicen que han entendido que no quieren irse de Rusia: 'Queremos vivir aquí y construir el país que queremos', dicen. Es realmente una generación que quiere vivir en una Rusia libre y pacífica", señaló.

No al partido de la guerra

Por todo ello, Yábloko no acepta atajos y rechaza categóricamente lo que la oposición en el exilio llama Voto Inteligente, una iniciativa del fallecido líder opositor, Alexéi Navalni, que consiste en votar a cualquier partido que le pueda robar votos a Rusia Unida.

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"Llamamos a los ciudadanos a acudir a los colegios el domingo, que es cuando puede haber menos irregularidades. Y votar por nuestros candidatos por circunscripciones. Votar por cualquier otro partido es apoyar las políticas de Putin", dijo.

Insiste en que Yábloko "ha demostrado al gobierno y a todo el mundo que son millones los que discrepan con lo que está pasando y quieren la paz".

"Para que al día siguiente no nos de vergüenza", resalta y es que recuerda que esos partidos sistémicos aprobarán el lunes leyes represoras.

No acepta la 'realpolitik' que proponen aquellos activistas que emigraron, ya que si apoyas a cualquier formación que no sea Yábloko, como el caso de los comunistas, "estás votando contra la paz".

"Hay un error muy común, el que Rusia Unida es el poder. El poder ruso es el conjunto de los cinco partidos representados en el Parlamento (...). En numerosas ocasiones en los últimos años ellos han demostrado su lealtad a Putin", apunta.

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Recuerda que esos partidos han contribuido a que las autoridades hayan "destruido la vida" de muchos políticos de Yábloko: dos de sus vicepresidentes fueron condenados este año a siete y once años de cárcel.

Hay futuro más allá de las elecciones

Ribakov destaca que, según los sondeos de la compañía independiente, ExtremeScan, un 18 % de los rusos votaría por Yábloko si estuviera en las papeletas.

"No nos excluyeron porque se asustaran, sino porque entendieron que con este nivel de apoyo, es imposible derrotar a Yábloko en unas elecciones limpias", dijo.

Al respecto, admite que, dependiendo de los resultados, las autoridades pueden adoptar medidas jurídicas contra su partido, lo que conduciría a su desaparición, pero asegura que, sea como sea, "no podrán hacer nada con los millones que apoyan nuestra postura".

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"No hay que bajar los brazos después del domingo. La vida y la lucha política en aras de la paz y la libertad continúa. Para muchos, sólo acaba de comenzar", asegura y destaca que muchos rusos "se hicieron mayores tras el 24 de febrero de 2022" y "se formaron como ciudadanos durante la operación militar especial".EFE

(foto)(vídeo)