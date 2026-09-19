La Fiscalía de Venezuela abordó con HRW la situación de los derechos humanos

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Caracas, 18 sep (EFE).- La Fiscalía de Venezuela revisó con Human Rights Watch (HRW) la situación de los derechos humanos del país durante una reunión que sostuvo con representantes de la organización este viernes en el marco de la visita que realizan a Caracas después de 18 años de ausencia, informó el Ministerio Público (MP).

En el encuentro, celebrado en la sede principal de la Fiscalía, participaron el fiscal general, Larry Devoe; el subdirector ejecutivo de HRW, Federico Borello, y la directora para las Américas de la organización, Juanita Goebertus, dice el texto del Ministerio Público.

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"Ambas partes abordaron temas de interés común en materia de derechos humanos", indicó el comunicado.

También dialogaron sobre la reforma al sistema de justicia, que ha propuesto la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, como parte del nuevo "momento político" que vive el país tras la captura de Nicolás Maduro en enero pasado.

HRW concluyó este viernes su primera visita oficial a Venezuela luego de 18 de ausencia y aseguró que ve una "pausa" en la represión que el país suramericano ha vivido durante los últimos 27 años, pero llamó al Gobierno de Rodríguez a emprender reformas estructurales y a liberar a todos los presos políticos.

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La delegación de HRW llegó el lunes a Venezuela y sostuvo reuniones con el Gobierno, la oposición, ONG y representantes de la sociedad civil a lo largo de la semana sin que existieran "limitaciones" ni "presiones", según contó Borello a la prensa más temprano.

HRW fue expulsado de Venezuela en 2008 por el entonces fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), luego de que la organización presentara un informe con críticas a su Gobierno.

El chavismo y un sector de la oposición informaron este viernes sobre la instalación de una mesa técnica para revisar asuntos relacionados con la libertad de expresión y el derecho a la información, en el marco del segundo ciclo del diálogo que se extenderá hasta el próximo miércoles 23 de septiembre. EFE

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