Honduras estimula nubes con vuelos para que llueva en 2 millones de hectáreas

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Tegucigalpa, 18 sep (EFE).- Ante la prolongada sequía que sufren algunas regiones de Honduras a causa del fenómeno de El Niño, el país centroamericano procederá a partir de la próxima semana a realizar una veintena de vuelos que provocarán una “estimulación artificial” de las nubes para que llueva, informaron este viernes fuentes oficiales.

El secretario de Agricultura y Ganadería, Moisés Molina, dijo a periodistas que en cada vuelo -a cargo de una empresa mexicana- se utilizarán unos 100 litros de yoduro de plata para desencadenar las lluvias.

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Se prevé que las precipitaciones caigan en las regiones más afectadas, como el denominado Corredor Seco, que abarca territorios de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala cercanos al Pacífico.

También serán estimuladas las nubes para que llueva en el sector del Aguán (norte), una de las zonas agrícolas más importantes del país, lo mismo que en el centro, donde se localiza Tegucigalpa.

La capital, con una población de dos millones de habitantes, sufre drásticos racionamientos de agua, por lo que ésta se suministra a los usuarios cada nueve días.

A partir de la próxima semana recibirán el agua cada 12 días, según advirtió esta semana el alcalde de Tegucigalpa, Juan Diego Zelaya.

Para provocar las lluvias artificiales se buscan regiones donde haya humedad suficiente, inestabilidad atmosférica y ascenso de aire, según explicó el director del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), Francisco Argeñal.

Desde el pasado miércoles comenzó a llover de forma torrencial en algunas regiones del norte y oeste del país, mientras que en Tegucigalpa las precipitaciones fueron muy leves.

El Cenaos pronosticó que el sábado y el domingo lloverá en algunas zonas del centro y oeste, dejando entre 70 y 80 milímetros de agua.

La sequía en algunos sectores del sur del país arruinó el cien por cien de los cultivos de granos básicos como maíz y frijoles, además de afectar a la ganadería y la industria azucarera, entre otros sectores productivos.

La empresa mexicana encargada de la “estimulación artificial” de las nubes es Startup Renaissance, cuyo representante, Alejandro Trueba, indicó que ya prestó ese servicio en zonas áridas y semiáridas de México.

Añadió que, según la experiencia de la empresa, en algunos casos se logró que las precipitaciones superaran en un 60 % las que se esperaban, y que para la estimulación de las nubes deben existir adecuadas condiciones de humedad.

Según las proyecciones de las autoridades hondureñas, se buscará que las lluvias tengan una cobertura de alrededor de 2,3 millones de hectáreas.

El secretario de Agricultura no precisó el día en que se iniciará la “estimulación artificial” de las nubes para que llueva en las zonas de Honduras más afectadas por la sequía. EFE