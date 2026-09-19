Gobierno danés cree que el acuerdo con EEUU sobre Groenlandia beneficia a la OTAN y Europa

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Copenhague, 19 sep (EFE).- La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, se mostró convencida de que el acuerdo logrado con EEUU sobre Groenlandia "fortalece nuestra seguridad común en el Ártico y en el Atlántico Norte y por consiguiente es bueno también para la OTAN y para Europa.

El ministro de Exteriores danés, Lars Løkke, por su parte, dijo que esperaba que el acuerdo termine con una inseguridad de varios años.

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Según Frederiksen el acuerdo reconoce la soberanía y la integridad territorial de Dinamarca así como el derecho a la autodeterminación de la población de Groenlandia.

También el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, dijo que el acuerdo en bueno para todas las partes.

"El acuerdo reconoce los intereses de Groenlandia y nuestro papel en la cooperación internacional. Es bueno para todos", dijo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la víspera un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia que, según afirmó, otorga a Washington el control permanente de la seguridad y otras necesidades del territorio autónomo danés.

Trump señaló en un mensaje publicado en su red Truth Social que el acuerdo permitirá a Estados Unidos tener "para siempre" la responsabilidad de garantizar la seguridad de Groenlandia y de EE.UU.

"Este es un acuerdo de vida indefinida, no tiene fin", afirmó Trump, quien agregó que Estados Unidos comenzará "inmediatamente" el proceso para desarrollar una importante presencia militar en Groenlandia y que trabajará con los habitantes de la isla en el desarrollo y construcción de esas instalaciones.

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Sin embargo, un comunicado conjunto difundido este viernes por los Gobiernos de Dinamarca y Groenlandia señala que los tres Gobiernos esperan poder firmar el acuerdo la próxima semana, coincidiendo con la Asamblea General de Naciones Unidas.

El documento precisa además que, una vez firmado, el pacto deberá pasar por los procedimientos parlamentarios necesarios para entrar en vigor.

La reiterada insistencia en el último año del presidente estadounidense Donald Trump de que su país necesita anexionarse Groenlandia por motivos de seguridad nacional ha situado al reino danés bajo una presión inusitada.

La tensión se rebajó a raíz del anuncio, a finales de febrero, de un preacuerdo con la OTAN para reforzar la seguridad en el Ártico y el inicio de las reuniones del grupo de trabajo de alto nivel consensuado entre las tres partes, que han culminado en el acuerdo.EFE

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