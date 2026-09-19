El rival demócrata de la congresista Salazar atribuye a las encuestas su crítica a Trump

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Pedro Pablo Cortés

Miami (EE.UU.), 19 sep (EFE).- El candidato demócrata de origen cubano Eliott Rodríguez asegura que el video de campaña de la congresista estadounidense María Elvira Salazar en el que acusa al presidente Donald Trump de ir "demasiado lejos" con las deportaciones responde a las reñidas encuestas entre ambos, al señalar que su rival republicana ha sido "cómplice" de esa política migratoria.

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"Ella saca este anuncio, ¿sabe por qué? Porque las encuestas enseñan que los dos estamos empatados, y cuando la gente oye lo que yo estoy hablando está a favor de lo que yo digo, que ya basta con las mentiras. Necesitamos una persona que tenga credibilidad", afirma Rodríguez en una entrevista con EFE en Miami.

El aspirante, hijo de inmigrantes cubanos y expresentador de noticias de CBS, considera "muy extraño" que Salazar, representante federal del distrito 27 de Florida, en la zona metropolitana de Miami, "ahora saque este video diciendo que ella está en contra de la política migratoria de Donald Trump".

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Rodríguez recuerda que la congresista, también hija de inmigrantes cubanos y experiodista, votó por el presupuesto de Trump para el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), ahora la mayor agencia de seguridad de EE.UU., por lo que la acusa de "cómplice de esta política fea, cruel e inhumana".

"Vamos a ser muy claros, esa política migratoria es la política migratoria de ella. Ella votó por esto. Esto es lo que representa María Elvira Salazar y las personas del distrito lo saben. Ella dice mentira tras mentira y ya la gente no quiere oír más mentiras. Ellos saben que ella votó por darle más fondos a ICE", sostiene.

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Sus declaraciones se producen tras el anuncio de campaña a la reelección del jueves pasado de Salazar en el que dice a Trump que "los mismos hispanos que lo llevaron a la Casa Blanca en 2024 hoy se sienten traicionados" ante las políticas migratorias.

El video coincidió con la difusión de una encuesta de Tulchin Research que muestra a Salazar con 47 % de intención de voto frente a 46 % para Rodríguez.

Pese a esta crítica, Trump expresó el viernes que sigue respaldándola, aunque insistió en que "María ganó solo gracias" a él y que él mantendrá su "postura muy firme" en migración.

El duelo en Miami ocurre mientras los cubanos persisten como el grupo hispano con mayor apoyo a Trump, según una encuesta del Latino Public Opinion Forum de la Universidad Internacional de Florida (FIU), pero Rodríguez confía en obtener su voto.

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"No los debo convencer yo. Ellos están siendo convencidos viendo esta política de Donald Trump que está afectando a la comunidad cubana. Estamos mandando cubanos que no tienen delitos criminales a África, estamos separando familias, tenemos personas que están viviendo con temor de salir. Esto está afectando la economía", dice.

El candidato apoya "una transición hacia la democracia" en Cuba y sacar "el comunismo-socialismo" que "ha destruido esa isla", pero rechaza un eventual ataque militar a la isla y una intervención de EE.UU. para que "Donald Trump construya un hotel en una playa y para que las personas que están cerca" del mandatario puedan "hacer negocio".

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Además, duda de que la política de Trump hacia Cuba y Venezuela sea suficiente para que Salazar conserve los votos latinos del distrito.

"No veo la manera en que eso va a ayudar a ella a ganar porque ¿Qué es lo que ha cambiado en Cuba? ¿Qué es lo que ha cambiado en Venezuela? En Venezuela sacamos a (Nicolás) Maduro muy bien, pero todavía está ahí Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, los chavistas, y en Cuba todavía está Raúl Castro", expone.

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Rodríguez, con casi 50 años en el periodismo, asevera que priorizará la economía y critica el enfoque en política exterior de Salazar, una de las congresistas que más opina sobre Latinoamérica, donde critica a Cuba y Venezuela, y apoya a líderes de derecha, como el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

"Yo no me estoy postulando para ser representante de otro país. Quiero representar a este distrito y las necesidades de las personas que viven aquí", asevera el candidato demócrata.

Por ahora, Salazar no ha respondido a solicitudes de entrevista de EFE ni en Washington ni en Miami. EFE ppc/ims