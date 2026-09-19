Agencias

Dictan prisión preventiva en México para el presunto asesino de la española Claudia Tacoronte

19/09/2026 Francisco Javier N., acusado el asesinato de Claudia Tacoronte SOCIEDAD CENTROAMÉRICA MÉXICO FISCALÍA MORELOS
19/09/2026 Francisco Javier N., acusado el asesinato de Claudia Tacoronte SOCIEDAD CENTROAMÉRICA MÉXICO FISCALÍA MORELOS
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Una jueza de control ha dictado prisión preventiva contra Francisco Javier N. por su probable participación en el asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte, el pasado 12 de septiembre en el interior de la Casa de Cultura de Cuautla, en el estado mexicano de Morelos.

"Al celebrarse hoy la audiencia en la Ciudad Judicial de Cuautla, el juez determinó vincular a proceso al hombre por el delito de feminicidio al considerar que el imputado incurrió en las causales de lesiones infamantes y exposición en lugar público", ha informado la Fiscalía estatal de Morelos.

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La audiencia inicial y de vinculación a proceso se llevó a cabo el viernes en la Sala 8 de la Ciudad Judicial de Cuautla. La vista comenzó sobre las 16.00 horas y concluyó cerca de las 19.00 horas.

La jueza impuso al imputado la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria. La próxima audiencia ha sido programada para el 18 de enero.

Francisco Javier N fue presentado esposado y con la misma ropa que vestía en el momento de su detención, informa la prensa mexicana.

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