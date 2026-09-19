Agencias

Controlado el incendio de Quiroga, que afecta a unas 460 hectáreas

Imagen 57DHUTAITRARDHHKGQY2YM2HAE
Guardar

La Consellería do Medio Rural ha informado de que el incendio de Quiroga, en la parroquia de Pacios da Serra, ha quedado controlado a las 21.00 horas de este viernes. El fuego afecta a unas 460 hectáreas.

Tal y como ha recordado la Xunta en nota de prensa, el incendio se inició a las 15.25 horas del pasado martes y según las últimas estimaciones provisionales afecta a una superficie de 460 hectáreas.

PUBLICIDAD

A raíz del fuego, fue necesario decretar el miércoles la Situación 2, como medida preventiva, por su proximidad a los núcleos de población. Una situación que ya quedó desactivada en esa misma jornada.

Para su extinción se movilizaron 14 técnicos, 75 agentes, 87 brigadas, 60 motobombas, ocho palas, dos unidades técnicas de apoyo, 13 helicópteros y 12 aviones.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

EEUU levanta las sanciones impuestas a Eritrea en 2021 por su papel en la guerra de Tigré

Infobae

El Supremo brasileño rechaza la denuncia contra el aumento del subsidio de Lula por motivos electorales

El Supremo brasileño rechaza la denuncia contra el aumento del subsidio de Lula por motivos electorales

Feijóo eleva la presión para que Sánchez desvele sus contactos con Rabat sobre la "invasión" y el retorno de inmigrantes

Feijóo eleva la presión para que Sánchez desvele sus contactos con Rabat sobre la "invasión" y el retorno de inmigrantes

Las mujeres con discapacidad reclaman que la reforma de las leyes de discapacidad se traduzca en "apoyos reales"

Las mujeres con discapacidad reclaman que la reforma de las leyes de discapacidad se traduzca en "apoyos reales"

La inteligencia artificial "se nos va de las manos", pero ¿cómo y de qué manos?

Infobae