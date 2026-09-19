Controlado el incendio de Quiroga, que afecta a unas 460 hectáreas

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La Consellería do Medio Rural ha informado de que el incendio de Quiroga, en la parroquia de Pacios da Serra, ha quedado controlado a las 21.00 horas de este viernes. El fuego afecta a unas 460 hectáreas.

Tal y como ha recordado la Xunta en nota de prensa, el incendio se inició a las 15.25 horas del pasado martes y según las últimas estimaciones provisionales afecta a una superficie de 460 hectáreas.

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A raíz del fuego, fue necesario decretar el miércoles la Situación 2, como medida preventiva, por su proximidad a los núcleos de población. Una situación que ya quedó desactivada en esa misma jornada.

Para su extinción se movilizaron 14 técnicos, 75 agentes, 87 brigadas, 60 motobombas, ocho palas, dos unidades técnicas de apoyo, 13 helicópteros y 12 aviones.