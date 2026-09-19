18/09/2026 SEPA impulsa sus recomendaciones de 'Principles for Oral Health' también en Estados Unidos. Un conjunto de expertos entre los que se han hallado miembros de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración (SEPA) y su Fundación ha celebrado una reunión en Nueva Jersey (Estados Unidos), en la que se han impulsado las recomendaciones de 'Principles for Oral Health' (Principios para la Salud Oral). SALUD SEPA

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Un conjunto de expertos entre los que se han hallado miembros de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración (SEPA) y su Fundación ha celebrado una reunión en Nueva Jersey (Estados Unidos), en la que se han impulsado las recomendaciones de 'Principles for Oral Health' (Principios para la Salud Oral).

Así, el grupo multidisciplinar de especialistas ha avanzado en la definición de los consejos adaptados a la realidad de la atención de la salud bucodental en el país americano, con el objetivo de reforzar la prevención y el tratamiento de las enfermedades periodontales. Todo con base en una iniciativa liderada por la Fundación SEPA y patrocinada por LISTERINE.

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En esta cita han participado miembros de diferentes especialidades e instituciones, como la Medical Affairs Lead, Oral Care, Kenvue, Smruti Nair, quien ha señalado que "la prevención debe ocupar un lugar central en el cuidado periodontal". "Trasladar una ciencia rigurosa a unas recomendaciones prácticas y personalizadas para el equipo odontológico nunca había sido tan importante", ha sostenido.

Al respecto, los expertos han expuesto datos como el de que el 42,2 por ciento de los adultos estadounidenses de 30 años o más con dentición natural presentan algún grado de periodontitis, según la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición (NHANES, por sus siglas en inglés). Por ello, es necesario identificar los grupos con una mayor carga de enfermedad o con mayores dificultades para mantener un control adecuado del biofilm e incorporar la evaluación individual del riesgo a las estrategias de prevención.

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En este sentido, se ha destacado que la prevención de la enfermedad periodontal comienza con un control eficaz de la gingivitis, afección inflamatoria reversible de las encías que precede a la periodontitis. Por ello, el manejo de la gingivitis representa una importante oportunidad de intervención y prevención, de modo que la higiene bucodental realizada por el propio paciente -mediante el cepillado dental y la limpieza interdental- sigue siendo la piedra angular del abordaje y de la prevención y el tratamiento de las enfermedades periodontales.

Además, ha sido puesto de relieve que la evidencia científica revisada respalda el uso de determinados agentes antisépticos y colutorios como complemento de las medidas mecánicas de higiene bucodental. Así, los aceites esenciales, la clorhexidina y el cloruro de cetilpiridinio han mostrado la mayor eficacia para reducir el biofilm dental y la inflamación gingival cuando se utilizan junto con el control mecánico.

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No obstante, su papel debe ubicarse dentro de un enfoque personalizado y basado en el riesgo, ya que los productos no deben recomendarse de forma rutinaria a toda la población. La individualización también es especialmente importante en los pacientes que ya han recibido tratamiento de la periodontitis y están incluidos en programas de mantenimiento periodontal.

IDENTIFICAR LOS MOTIVOS QUE DIFICULTAN EL CONTROL DEL BIOFILM

Por otra parte, han señalado que es necesario identificar las circunstancias que pueden dificultar el control diario del biofilm. Entre los factores locales se encuentran la dificultad para acceder a determinadas zonas y limpiarlas correctamente, además de determinadas características anatómicas que favorecen la retención del biofilm. Los pacientes con restauraciones prostodónticas extensas o complejas también pueden requerir una consideración específica.

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Por su parte, entre los factores generales se incluyen determinadas enfermedades crónicas, especialmente cuando la diabetes no está adecuadamente controlada; la fragilidad y la edad avanzada; las limitaciones temporales o permanentes de la destreza manual; y la baja motivación para mantener unas medidas adecuadas de higiene bucodental. La recuperación tras determinados procedimientos quirúrgicos también puede limitar temporalmente la capacidad del paciente para realizar una higiene bucodental mecánica adecuada.

"No todos los pacientes tienen la misma capacidad para lograr un control eficaz del biofilm mediante medidas mecánicas", ha insistido el colíder del proyecto y profesor clínico de la Facultad de Odontología de la Universidad de Michigan (Estados Unidos), el doctor Gustavo Ávila-Ortiz, que considera que "es fundamental identificar las circunstancias que pueden dificultar la higiene bucodental diaria y valorar cuándo una estrategia complementaria puede aportar un beneficio adicional".

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Las recomendaciones, que también abordan situaciones clínicas en las que el control mecánico del biofilm puede verse comprometido temporalmente, señalan, a juicio de la también colíder del proyecto y profesora asociada de Periodontología de la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la doctora Ana Molina, que "el valor de los antisépticos no reside en sustituir el cepillado dental o la limpieza interdental, sino en su capacidad para proporcionar un apoyo adicional",

Además, muestran que los niños menores de seis años y las personas que no pueden controlar adecuadamente la deglución deben evitar los colutorios para prevenir su ingestión accidental. También, su seguridad no se ha estudiado suficientemente en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, por lo que deben seguirse las normativas locales y las indicaciones de los profesionales sanitarios correspondientes.

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Con todo, este trabajo busca incorporar la evaluación individual del riesgo a la prevención periodontal, y es que la evidencia disponible permite identificar situaciones en las que determinadas estrategias complementarias pueden aportar un beneficio adicional, pero su uso debe integrarse siempre en un enfoque basado en el control mecánico del biofilm, la educación del paciente y el seguimiento profesional.