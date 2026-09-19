Bulgaria llama a consultas a su embajador en Emiratos por un supuesto caso de corrupción

19/09/2026 La ministra de Exteriores de Bulgaria, Velislava Petrova POLITICA MINISTRA DE EXTERIORES DE BULGARIA EN X

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El Gobierno de Bulgaria ha llamado a consultas a su embajador en Emiratos Árabes Unidos, Ivan Jordanov, en medio de una investigación por una supuesta trama de corrupción.

La ministra de Exteriores del país europeo, Velislava Petrova, ha llamado este viernes a consultas a Jordanov, en una medida de "urgencia", según reza un comunicado de la cartera que alude a una "inspección de las actividades" de su legación diplomática en el emirato.

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El Ministerio no ha precisado si el embajador será apartado de sus funciones, si bien ha recordado en la misma nota que "según el procedimiento establecido, los jefes de misiones diplomáticas son destituidos por decreto del presidente de la República (...) a propuesta del Consejo de Ministros", y ha asegurado que adoptará las "medidas pertinentes" para someter a valoración ante el Ejecutivo.

El caso está relacionado con una supuesta trama de corrupción relacionada con el diputado de la oposición Delyan Peevski --sancionado por Estados Unidos y Reino Unido--, quien se habría valido de una empresa fantasma para pagar vuelos en aviones privados por valor de más de cinco millones de euros y propiedad del padre del embajador en Abu Dabi, informa la agencia de noticias búlgara BTA.

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La misma compañía habría recibido fondos de cuatro empresas que ganaron contratos estatales para el suministro e instalación de barreras de seguridad vial, según declaró este viernes el ministro del Interior búlgaro, Ivan Demerdzhiev, en rueda de prensa.