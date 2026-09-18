Perú subsidiará hasta 30 dólares de combustible por tres meses a mototaxistas de Amazonía

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Lima, 18 sep (EFE).- El Gobierno de Perú dará un subsidio de hasta 100 soles mensuales (unos 30 dólares) por tres meses a los mototaxistas de tres regiones de la Amazonía peruana ante el alza de los precios de los combustibles, lo que motivó esta semana una nueva protesta en la ciudad de Iquitos, capital de la región de Loreto.

Esta subvención fue anunciada el pasado mes de agosto tras una primera ola de protestas en la ciudad de Pucallpa, capital de la región de Ucayali, que llevó al Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori a anunciar un subsidio de entre el 15 % y 20 % del valor del combustible para los transportistas.

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Sin embargo, en ese momento el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, explicó que esta subvención tardaría al menos tres semanas en concretarse para los mototaxistas, lo que finalmente se produjo este viernes con un decreto de urgencia publicado en el boletín de normas legales del diario oficial El peruano.

La subvención contempla compensar a los mototaxistas de las regiones orientales de Loreto, Ucayali y Madre de Dios con hasta 4 soles (1,19 dólares) por galón (3,78 litros) para cualquier tipo de combustible (gasohol o gasolina), con un tope de 100 soles mensuales durante los siguientes tres meses.

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Los mototaxistas, que pueden verse beneficiados con hasta 300 soles (unos 90 dólares) durante el período de vigencia de la medida, deberán reclamar el subsidio mediante la presentación de comprobantes de pago de la compra de combustible a distribuidores autorizados y regularizados.

La demora en concretarse la ayuda para los mototaxistas llevó a los conductores de este popular medio de transporte en la Amazonía a una nueva protesta de tres días en Iquitos, considerada la capital del Amazonas peruano, en la que cortaron diversas vías de la ciudad.

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Con una mínima producción nacional de petróleo en la actualidad, Perú importa casi toda su demanda de combustibles derivados del crudo, lo que ha llevado a que los precios de la gasolina escalen hasta los 25 soles (7,41 dólares) por galón en algunas estaciones de servicio, producto de la guerra en Medio Oriente. EFE