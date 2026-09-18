Ecuador analiza con China proyectos energéticos para garantizar suministro hasta 2035

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Guayaquil (Ecuador), 18 sep (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró este viernes que su Gobierno mantiene conversaciones con China para fortalecer la red de transmisión eléctrica y desarrollar proyectos de energía solar que podrían alcanzar los 3.000 megavatios, con los que, según dijo, el país tendría "sostenibilidad energética" hasta 2035.

Las conversaciones se concretaron durante la visita que hizo Noboa al gigante asiático en agosto pasado, en la que se reunió con su homólogo chino, Xi Jinping, con el que habló "sobre mejorar la situación energética del país".

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Según el mandatario ecuatoriano, el país andino tiene un "problema de transmisión" de energía, más que de generación, por lo que con China están dialogando para que haya líneas de transmisión con las que se evite el "desperdicio" eléctrico.

"También hablamos sobre proyectos de energía solar que lleguen a 3.000 megas. Con eso tendremos sostenibilidad energética hasta el año 2035 sin problema", señaló Noboa sin dar más detalles en una entrevista con Radio Fiesta.

El tema eléctrico es particularmente importante para Ecuador, que entre 2023 y 2024 vivió una grave crisis energética que obligó al Gobierno a realizar cortes de electricidad de varias horas todos los días a nivel nacional.

El máximo nivel se alcanzó a mediados de septiembre de 2024, cuando se registraron hasta catorce horas de suspensión del fluido eléctrico, debido a sequías en las zonas de los ríos que alimentan las hidroeléctricas.

Además de ese tema, Noboa dijo que también hubo conversaciones relacionadas con el camarón (langostino), con el objetivo de que "las agencias chinas tengan un diálogo constante" con las ecuatorianas "y que no se bloquee el producto".

Asimismo, aseguró que conversaron sobre la importancia de que el Gobierno chino apoye a Ecuador en la lucha contra la pesca ilegal "que tanto afecta a nuestras Galápagos."

Noboa estuvo en China entre el 16 y 23 de agosto, como parte de una gira que también incluyó Singapur, con el objetivo de ampliar las relaciones económicas, comerciales y de inversión.

Durante esa visita, el Gobierno ecuatoriano informó que el gigante asiático se había comprometido a otorgar 42,7 millones de dólares en cooperación no reembolsable para temas de seguridad, salud y de reactivación productiva. EFE