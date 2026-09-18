Juan Carlos I disfruta de una jornada en alta mar junto a su familia en Sanxenxo antes de la gran cita de las regatas

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Juan Carlos I continúa disfrutando de su estancia en Sanxenxo, hasta donde ha regresado esta semana para participar en la XI Regata Internacional Rey Juan Carlos I-El Corte Inglés Máster. El emérito, que llegó el pasado miércoles a Galicia y afronta así su sexta visita a España en lo que va de año, ha aprovechado estos días para reencontrarse con amigos y familiares antes de volver a ponerse al frente del Bribón.

Este viernes, el padre de Felipe VI ha disfrutado de una jornada en alta mar acompañado por algunos de sus familiares más cercanos. Entre ellos se encontraban su cuñado, Carlos Zurita, y sus sobrinos Carlos y María Zurita, además del pequeño Carlos, hijo de esta última. Una reunión familiar que se ha convertido en una de las citas habituales durante sus estancias de septiembre en las Rías Baixas.

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El grupo se ha embarcado en un bateeiro adaptado para celebraciones, una embarcación tradicional gallega que se ha convertido en escenario de esta comida familiar. Según la prensa local, esta salida en barco es ya una tradición en las visitas del monarca a Sanxenxo y el año pasado estuvo acompañado, entre otros, por la infanta Elena y su nieta Irene Urdangarin.

La jornada en el mar ha servido como antesala de un fin de semana especialmente importante para el emérito, que desde este viernes participa en la regata que lleva su nombre. El Bribón, patroneado por Juan Carlos I en la clase 6 Metros, parte además como uno de los grandes protagonistas de una competición que reúne a cerca de 200 inscritos en la ría de Pontevedra.

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Tras estos días en Galicia, el padre de Felipe VI tiene previsto desplazarse a París el sábado para recoger el Prix Saint-Simon por sus memorias, Reconciliación, en una semana en la que ha combinado deporte, gastronomía y encuentros con sus seres queridos.