Mike Flanagan presenta en Toronto una 'Carrie' para la era del acoso viral

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Toronto (Canadá), 18 sep (EFE).- La adolescente telequinética más famosa del terror llega este viernes al Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), medio siglo después de la película de Brian De Palma, con una nueva adaptación de 'Carrie' en la que Mike Flanagan traslada el clásico de Stephen King a la era de las redes sociales y el acoso viral.

La serie de Prime Video, formada por ocho episodios, tendrá este viernes su primera proyección pública en TIFF dentro del programa Primetime, antes de su estreno en la plataforma el próximo 7 de octubre.

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Flanagan, responsable de 'The Haunting of Hill House', 'Midnight Mass' y 'Doctor Sleep', ejerce como responsable de la serie, productor ejecutivo, guionista y director de cuatro capítulos de la que es la primera adaptación de la novela de King concebida específicamente como serie de televisión.

La historia mantiene los elementos esenciales del libro publicado en 1974: Carrie White es una adolescente que ha crecido prácticamente aislada del mundo exterior junto a su madre, Margaret, y que descubre que posee poderes telequinéticos.

Pero Flanagan sitúa ahora al personaje en un instituto donde los teléfonos móviles y las redes sociales multiplican el alcance de la crueldad adolescente. Una humillación ya no termina cuando acaba la jornada escolar, sino que puede convertirse en cuestión de minutos en un fenómeno viral.

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La actriz canadiense Summer H. Howell interpreta a Carrie después de un proceso de selección en el que participaron más de 1.000 aspirantes, mientras que Samantha Sloyan, colaboradora habitual de Flanagan, encarna a Margaret White.

El reparto incluye además a Alison Thornton como Chris Hargensen, Siena Agudong como Sue Snell, Joel Oulette como Tommy Ross, Arthur Conti como Billy Nolan, Amber Midthunder como la profesora Desjardin y Matthew Lillard como el director Grayle.

Flanagan ha explicado durante la promoción de la serie que inicialmente dudó de la necesidad de volver a contar una historia que ya había sido llevada varias veces a la pantalla. El elemento que terminó convenciéndole fue pensar cómo habría cambiado la experiencia de Carrie en el entorno social al que se enfrentan actualmente los adolescentes.

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La nueva versión llega además coincidiendo con el 50 aniversario de la película que De Palma estrenó en 1976, protagonizada por Sissy Spacek y Piper Laurie, ambas nominadas al Óscar por sus interpretaciones.

La novela original fue la primera publicada por King y desde entonces ha dado lugar a varias adaptaciones cinematográficas y televisivas.

La versión de Flanagan, rodada en Columbia Británica (Canadá), dispone de ocho episodios para ampliar el mundo que rodea a Carrie y desarrollar con más espacio a su familia, sus compañeros de instituto y la comunidad en la que vive. EFE

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