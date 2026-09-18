Bruselas celebra la convocatoria de elecciones en Palestina a finales de año y pide un proceso "justo"

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La comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica, ha dado la bienvenida este viernes a la decisión adoptada en julio por el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, de celebrar elecciones legislativas en Palestina en noviembre, y ha reclamado que se garantice un proceso electoral "justo, creíble e inclusivo" que contribuya a reforzar las instituciones palestinas.

"Las elecciones serán un importante momento democrático. Garantizar un proceso electoral justo, creíble e inclusivo es esencial para fortalecer las instituciones palestinas", ha señalado Suica en un mensaje en redes tras mantener una conversación telefónica con el vicepresidente palestino, Huseín al Sheij.

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Durante la llamada, la comisaria ha reiterado el "continuo apoyo" de la Unión Europea al pueblo palestino y ha animado a la Autoridad Palestina a lograr "mayores progresos" en su agenda de reformas. También ha abordado la necesidad de avanzar en la recuperación de Gaza, así como el trabajo que presentará el Grupo de Donantes para Palestina de la Unión Europea en la Asamblea General de la ONU la próxima semana.

Las elecciones legislativas están convocadas para el próximo 28 de noviembre en Cisjordania, incluida Jerusalén Este, y la Franja de Gaza, según el decreto aprobado en julio por el presidente palestino, Mahmud Abbas. La Comisión Electoral Central palestina mantiene en marcha los preparativos para los comicios donde se elegirán a los representantes que conformarán el próximo Consejo Legislativo Palestino.

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